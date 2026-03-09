Британские самолеты перехватывают дроны для защиты Иордании и Бахрейна

Британские истребители сбили беспилотный летательный аппарат для защиты Иордании и перехватили еще один дрон, направлявшийся в Бахрейн. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Британия также начала выполнять оборонные полеты в поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, добавило британское ведомство.

Эти шаги произошли после того, как Британия объявила о развертывании дополнительных военных ресурсов на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье для помощи в защите своих союзников и баз.

Министерство заявило, что дополнительные вертолеты Wildcat прибыли на Кипр после того, как британская авиабаза на средиземноморском острове была атакована дроном на прошлой неделе.

