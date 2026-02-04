Британія відмовилася передавати Україні дрони Watchkeeper через їхню неефективність

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що не передаватиме Україні розвідувальні безпілотники Watchkeeper, які готують до списання. Замість застарілих платформ Лондон планує зосередитися на постачанні Збройним силам України сучасніших та економічно вигідних безпілотних систем, що краще відповідають реаліям сучасної високотехнологічної війни. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Зенітно-розвідувальний комплекс Watchkeeper, закуплений Британією у кількості 54 одиниць ще у 2005 році, став одним із найбільш суперечливих проєктів британського оборонпрому. Вартість програми зросла з планованих 800 мільйонів до 1,35 мільярда фунтів стерлінгів, а сама система неодноразово зазнавала критики через технічні збої та аварії. Міністр оборони Люк Поллард зазначив, що уряд вирішив не передавати ці дрони Києву, оскільки вони є надто вразливими для сучасних російських систем ППО та потребують значних витрат на обслуговування.

Уряд зосередився на нових, більш економічних безпілотних системах, які повинні замінити Watchkeeper... ми будемо оснащувати Сили оборони наскільки це можливо для захисту суверенної території та забезпечення сильних позицій для будь-яких мирних перемовин – підкреслив Люк Поллард.

Українська альтернатива та майбутнє проєкту

Цікаво, що на заміну Watchkeeper у межах британської програми Corvus розглядають, зокрема, український безпілотник Raybird (ACS-3) від компанії Skyeton.

БПЛА Raybird (ACS-3), фото - Skyeton

На відміну від британського аналога, український дрон уже має понад 350 тисяч годин бойового нальоту, може перебувати у повітрі понад добу та запускається за допомогою катапульти, що не потребує злітної смуги. Очікується, що нова передова система надійде на озброєння Британії вже у листопаді 2026 року, випередивши заплановані терміни виведення Watchkeeper з експлуатації.

Відмова від передачі Watchkeeper вважається раціональним рішенням, оскільки великі та повільні розвідувальні платформи без ударних можливостей швидко стають цілями на лінії фронту.

MQ-9A Reaper

Аналогічна ситуація раніше склалася і з дронами MQ-9A Reaper, які Британія також вирішила утилізувати, а не відправляти в Україну, щоб не витрачати ресурси на розбудову застарілої та вразливої інфраструктури.

