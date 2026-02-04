Британія відмовилася передавати Україні дрони Watchkeeper через їхню неефективність

$42.970.16
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Суд залишив під вартою поліцейську у справі про загибель 6-річної дівчинки в Прилуках
Україна та НАТО обговорили термінову допомогу для відновлення енергосектору через механізм EADRCC
У російському Бєлгороді стався блекаут: повідомляється ракетну атаку
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу
Американські військові збили іранський дрон, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Запоріжжя
Польща
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
Британія відмовилася передавати Україні дрони Watchkeeper через їхню неефективність

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Міністерство оборони Великої Британії відмовилося передавати Україні розвідувальні безпілотники Watchkeeper. Замість застарілих дронів Лондон зосередиться на постачанні сучасніших систем.

Британія відмовилася передавати Україні дрони Watchkeeper через їхню неефективність

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило, що не передаватиме Україні розвідувальні безпілотники Watchkeeper, які готують до списання. Замість застарілих платформ Лондон планує зосередитися на постачанні Збройним силам України сучасніших та економічно вигідних безпілотних систем, що краще відповідають реаліям сучасної високотехнологічної війни. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Зенітно-розвідувальний комплекс Watchkeeper, закуплений Британією у кількості 54 одиниць ще у 2005 році, став одним із найбільш суперечливих проєктів британського оборонпрому. Вартість програми зросла з планованих 800 мільйонів до 1,35 мільярда фунтів стерлінгів, а сама система неодноразово зазнавала критики через технічні збої та аварії. Міністр оборони Люк Поллард зазначив, що уряд вирішив не передавати ці дрони Києву, оскільки вони є надто вразливими для сучасних російських систем ППО та потребують значних витрат на обслуговування.

Уряд зосередився на нових, більш економічних безпілотних системах, які повинні замінити Watchkeeper... ми будемо оснащувати Сили оборони наскільки це можливо для захисту суверенної території та забезпечення сильних позицій для будь-яких мирних перемовин

– підкреслив Люк Поллард.

Українська альтернатива та майбутнє проєкту

Цікаво, що на заміну Watchkeeper у межах британської програми Corvus розглядають, зокрема, український безпілотник Raybird (ACS-3) від компанії Skyeton.

БПЛА Raybird (ACS-3), фото - Skyeton
БПЛА Raybird (ACS-3), фото - Skyeton

На відміну від британського аналога, український дрон уже має понад 350 тисяч годин бойового нальоту, може перебувати у повітрі понад добу та запускається за допомогою катапульти, що не потребує злітної смуги. Очікується, що нова передова система надійде на озброєння Британії вже у листопаді 2026 року, випередивши заплановані терміни виведення Watchkeeper з експлуатації.

Чехія розпочала виробництво безпілотників "Ян Жижка" з керуванням через оптоволокно для ЗСУ26.01.26, 13:42 • 2905 переглядiв

Відмова від передачі Watchkeeper вважається раціональним рішенням, оскільки великі та повільні розвідувальні платформи без ударних можливостей швидко стають цілями на лінії фронту.

MQ-9A Reaper
MQ-9A Reaper

Аналогічна ситуація раніше склалася і з дронами MQ-9A Reaper, які Британія також вирішила утилізувати, а не відправляти в Україну, щоб не витрачати ресурси на розбудову застарілої та вразливої інфраструктури.

"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty Dagger03.02.26, 23:21 • 2986 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
