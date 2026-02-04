Британия отказалась передавать Украине дроны Watchkeeper из-за их неэффективности

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что не будет передавать Украине разведывательные беспилотники Watchkeeper, которые готовят к списанию. Вместо устаревших платформ Лондон планирует сосредоточиться на поставках Вооруженным силам Украины более современных и экономически выгодных беспилотных систем, лучше отвечающих реалиям современной высокотехнологичной войны. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

Зенитно-разведывательный комплекс Watchkeeper, закупленный Британией в количестве 54 единиц еще в 2005 году, стал одним из самых противоречивых проектов британского оборонпрома. Стоимость программы выросла с планируемых 800 миллионов до 1,35 миллиарда фунтов стерлингов, а сама система неоднократно подвергалась критике из-за технических сбоев и аварий. Министр обороны Люк Поллард отметил, что правительство решило не передавать эти дроны Киеву, поскольку они слишком уязвимы для современных российских систем ПВО и требуют значительных затрат на обслуживание.

Правительство сосредоточилось на новых, более экономичных беспилотных системах, которые должны заменить Watchkeeper... мы будем оснащать Силы обороны насколько это возможно для защиты суверенной территории и обеспечения сильных позиций для любых мирных переговоров – подчеркнул Люк Поллард.

Украинская альтернатива и будущее проекта

Интересно, что на замену Watchkeeper в рамках британской программы Corvus рассматривают, в частности, украинский беспилотник Raybird (ACS-3) от компании Skyeton.

БПЛА Raybird (ACS-3), фото - Skyeton

В отличие от британского аналога, украинский дрон уже имеет более 350 тысяч часов боевого налета, может находиться в воздухе более суток и запускается с помощью катапульты, не требующей взлетной полосы. Ожидается, что новая передовая система поступит на вооружение Британии уже в ноябре 2026 года, опередив запланированные сроки вывода Watchkeeper из эксплуатации.

Отказ от передачи Watchkeeper считается рациональным решением, поскольку крупные и медленные разведывательные платформы без ударных возможностей быстро становятся целями на линии фронта.

MQ-9A Reaper

Аналогичная ситуация ранее сложилась и с дронами MQ-9A Reaper, которые Британия также решила утилизировать, а не отправлять в Украину, чтобы не тратить ресурсы на развитие устаревшей и уязвимой инфраструктуры.

