Британия отказалась передавать Украине дроны Watchkeeper из-за их неэффективности
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании отказалось передавать Украине разведывательные беспилотники Watchkeeper. Вместо устаревших дронов Лондон сосредоточится на поставках более современных систем.
Министерство обороны Великобритании официально подтвердило, что не будет передавать Украине разведывательные беспилотники Watchkeeper, которые готовят к списанию. Вместо устаревших платформ Лондон планирует сосредоточиться на поставках Вооруженным силам Украины более современных и экономически выгодных беспилотных систем, лучше отвечающих реалиям современной высокотехнологичной войны. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
Зенитно-разведывательный комплекс Watchkeeper, закупленный Британией в количестве 54 единиц еще в 2005 году, стал одним из самых противоречивых проектов британского оборонпрома. Стоимость программы выросла с планируемых 800 миллионов до 1,35 миллиарда фунтов стерлингов, а сама система неоднократно подвергалась критике из-за технических сбоев и аварий. Министр обороны Люк Поллард отметил, что правительство решило не передавать эти дроны Киеву, поскольку они слишком уязвимы для современных российских систем ПВО и требуют значительных затрат на обслуживание.
Правительство сосредоточилось на новых, более экономичных беспилотных системах, которые должны заменить Watchkeeper... мы будем оснащать Силы обороны насколько это возможно для защиты суверенной территории и обеспечения сильных позиций для любых мирных переговоров
Украинская альтернатива и будущее проекта
Интересно, что на замену Watchkeeper в рамках британской программы Corvus рассматривают, в частности, украинский беспилотник Raybird (ACS-3) от компании Skyeton.
В отличие от британского аналога, украинский дрон уже имеет более 350 тысяч часов боевого налета, может находиться в воздухе более суток и запускается с помощью катапульты, не требующей взлетной полосы. Ожидается, что новая передовая система поступит на вооружение Британии уже в ноябре 2026 года, опередив запланированные сроки вывода Watchkeeper из эксплуатации.
Отказ от передачи Watchkeeper считается рациональным решением, поскольку крупные и медленные разведывательные платформы без ударных возможностей быстро становятся целями на линии фронта.
Аналогичная ситуация ранее сложилась и с дронами MQ-9A Reaper, которые Британия также решила утилизировать, а не отправлять в Украину, чтобы не тратить ресурсы на развитие устаревшей и уязвимой инфраструктуры.
