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росію підозрюють у масштабній кібератаці на Jaguar Land Rover зі збитками до 2,1 млрд фунтів

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Атака зупинила виробництво Jaguar Land Rover і зачепила 5000 організацій. Британський уряд ще не назвав відповідальних.

росію підозрюють у масштабній кібератаці на Jaguar Land Rover зі збитками до 2,1 млрд фунтів

Колишній міністр оборони Великої Британії Ел Карнс заявив, що масштабну кібератаку на автовиробника Jaguar Land Rover у 2025 році підтримувала іноземна держава. Раніше британські ЗМІ повідомляли про можливу причетність росії до злому, який завдав збитків на мільярди фунтів. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

За оцінками британського Центру кібермоніторингу, загальні економічні збитки від атаки становили від 1,6 до 2,1 млрд фунтів стерлінгів. Її назвали найдорожчою кібератакою в історії Великої Британії.

Через злам Jaguar Land Rover зупинила виробництво на кілька тижнів. Наслідки відчули близько 5000 організацій, зокрема автосалони, ремонтні майстерні та постачальники комплектуючих. Під загрозою опинилися приблизно 200 тисяч робочих місць.

Що відомо про можливу причетність росії

Карнс заявив про державну підтримку кібератаки ще в липні під час заходу аналітичного центру Chatham House. Однак публічно про його слова стало відомо лише зараз.

Ми знаємо, що атака на Jaguar Land Rover була спонсорована державою

– сказав колишній міністр.

Водночас Карнс уточнив, що його висновки не ґрунтуються на офіційній оцінці Міністерства оборони Великої Британії. За його словами, атака такого масштабу навряд чи могла відбутися без відома держави, з території якої діяли хакери.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела повідомляла, що за зломом могла стояти група російських хакерів.

Британський уряд поки офіційно не назвав відповідальних за атаку, посилаючись на розслідування, яке триває.

Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість07.10.26, 16:07 • 17762 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвітТехнологіїАвто
Кібератака
російська пропаганда
The New York Times
Міністерство оборони Великої Британії
Велика Британія