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Россию подозревают в масштабной кибератаке на Jaguar Land Rover с ущербом до 2,1 млрд фунтов

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Атака остановила производство Jaguar Land Rover и затронула 5000 организаций. Британское правительство пока не назвало виновных.

Россию подозревают в масштабной кибератаке на Jaguar Land Rover с ущербом до 2,1 млрд фунтов

Бывший министр обороны Великобритании Эл Карнс заявил, что масштабную кибератаку на автопроизводителя Jaguar Land Rover в 2025 году поддерживало иностранное государство. Ранее британские СМИ сообщали о возможной причастности России к взлому, который нанёс ущерб на миллиарды фунтов. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Подробности

По оценкам британского Центра кибермониторинга, общий экономический ущерб от атаки составил от 1,6 до 2,1 млрд фунтов стерлингов. Её назвали самой дорогостоящей кибератакой в истории Великобритании.

Из-за взлома Jaguar Land Rover остановила производство на несколько недель. Последствия ощутили около 5000 организаций, в частности автосалоны, ремонтные мастерские и поставщики комплектующих. Под угрозой оказались примерно 200 тысяч рабочих мест.

Что известно о возможной причастности России

Карнс заявил о государственной поддержке кибератаки ещё в июле во время мероприятия аналитического центра Chatham House. Однако публично о его словах стало известно только сейчас.

Мы знаем, что атака на Jaguar Land Rover была спонсирована государством

— сказал бывший министр.

В то же время Карнс уточнил, что его выводы не основываются на официальной оценке Министерства обороны Великобритании. По его словам, атака такого масштаба вряд ли могла произойти без ведома государства, с территории которого действовали хакеры.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что за взломом могла стоять группа российских хакеров.

Британское правительство пока официально не назвало ответственных за атаку, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Ставка на технических миллионеров и первая критика — как реагируют на электромобиль от Jaguar и его стоимость07.10.26, 16:07 • 17762 просмотра

Степан Гафтко

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российская пропаганда
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Министерство обороны (Великобритания)
Великобритания