В Україні через нещасний висновок загинув військовий Великої Британії

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув вранці у вівторок, 9 грудня, внаслідок нещасного випадку в Україні. Деталі нещасного випадку не уточнюються. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, передає УНН.

З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці, у вівторок, 9 грудня, в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії. Він отримав травми в результаті трагічної аварії під час спостереження за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими, що відбувалося далеко від лінії фронту