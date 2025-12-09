В Україні через нещасний висновок загинув військовий Великої Британії
Київ • УНН
Військовослужбовець ЗС Великої Британії загинув 9 грудня в Україні внаслідок нещасного випадку. Він отримав травми під час спостереження за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими.
Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув вранці у вівторок, 9 грудня, внаслідок нещасного випадку в Україні. Деталі нещасного випадку не уточнюються. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії, передає УНН.
Деталі
З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці, у вівторок, 9 грудня, в Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії. Він отримав травми в результаті трагічної аварії під час спостереження за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими, що відбувалося далеко від лінії фронту
Там додали, що родина загиблого вже повідомлена про трагічну подію. Деталі нещасного випадку не уточнюються.
Нагадаємо
В Одесі на Фонтанській дорозі сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція встановлює обставини інциденту та причетну особу.