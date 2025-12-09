В Украине из-за несчастного случая погиб военный Великобритании
Киев • УНН
Военнослужащий ВС Великобритании погиб 9 декабря в Украине в результате несчастного случая. Он получил травмы во время наблюдения за испытанием новой оборонной системы украинскими военными.
Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб утром во вторник, 9 декабря, в результате несчастного случая в Украине. Детали несчастного случая не уточняются. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, передает УНН.
Детали
С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня утром, во вторник, 9 декабря, в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. Он получил травмы в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием новой оборонной системы украинскими военными, которое происходило вдали от линии фронта
Там добавили, что семья погибшего уже уведомлена о трагическом событии. Детали несчастного случая не уточняются.
Напомним
