В Украине из-за несчастного случая погиб военный Великобритании

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб утром во вторник, 9 декабря, в результате несчастного случая в Украине. Детали несчастного случая не уточняются. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, передает УНН.

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня утром, во вторник, 9 декабря, в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. Он получил травмы в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием новой оборонной системы украинскими военными, которое происходило вдали от линии фронта