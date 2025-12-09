В Украине из-за несчастного случая погиб военный Великобритании

49.020.03
ukenru
18:20 • 1984 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
15:34 • 16472 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 20340 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 19359 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 26645 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 47117 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28527 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30888 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40915 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34520 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.6м/с
91%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 20656 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 23514 просмотра
Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд9 декабря, 11:19 • 11904 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 22552 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине14:57 • 6172 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 16472 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 22772 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 47117 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 17152 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 62151 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Джо Байден
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 2488 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 24826 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 27314 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 63893 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 69432 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Отопление

В Украине из-за несчастного случая погиб военный Великобритании

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Военнослужащий ВС Великобритании погиб 9 декабря в Украине в результате несчастного случая. Он получил травмы во время наблюдения за испытанием новой оборонной системы украинскими военными.

В Украине из-за несчастного случая погиб военный Великобритании

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб утром во вторник, 9 декабря, в результате несчастного случая в Украине. Детали несчастного случая не уточняются. Об этом сообщает Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня утром, во вторник, 9 декабря, в Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании. Он получил травмы в результате трагической аварии во время наблюдения за испытанием новой оборонной системы украинскими военными, которое происходило вдали от линии фронта

- сообщили в министерстве.

Там добавили, что семья погибшего уже уведомлена о трагическом событии. Детали несчастного случая не уточняются.

Напомним

В Одессе на Фонтанской дороге произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастное лицо.

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Министерство обороны (Великобритания)
Великобритания