Британська розвідка показала розбитий військовий аеродром рф після ураження там літаків

Британська розвідка показала наслідки ураження 4 жовтня російського військового аеродрому з літаками і складами, пише УНН.

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"Протягом одного тижня росія зазнала трьох втрат тактичних і стратегічних літаків. Ці літаки брали участь в ударних кампаніях проти України", - ідеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих.

Як вказали у британській розвідці, "29 вересня 2026 року російський флот дальньої авіації втратив один зі своїх основних літаків Ту-95МС "BEAR H" (за кодифікацією НАТО) під час тренувального польоту невдовзі після зльоту на сході росії". Літак, як зазначається, "отримав множинні відмови двигунів перед катастрофою". "Ці літаки широко використовувалися для завдання ударів по Україні під час конфлікту, що майже напевно створило значне навантаження на технічне обслуговування авіапарку", - зазначили у МО Британії.

"4 жовтня 2026 року українське ураження дроном знищило багатоцільовий винищувач Су-35С "FLANKER M" (за кодифікацією НАТО) та винищувач-бомбардувальник Су-34 "FULLBACK" (за кодифікацією НАТО), а також склад боєприпасів на авіабазі Ханська в росії, за 500 км від України", - ідеться у звіті.

Літаки FULLBACK, як зазначається, "використовуються у щоденних операціях для запуску плануючих боєприпасів по Україні". "Аналіз комерційних супутникових знімків від 4 жовтня 2026 року показав, що в результаті атаки було знищено два винищувачі, воронки, що утворилися, на пероні паркування та рульовій доріжці, зруйновано одну будівлю, а також знищено та пошкоджено два склади боєприпасів", - вказали у Міноборони Британії.

"росія втратила понад 100 винищувачів у конфлікті в Україні з лютого 2022 року", - сказано у звіті.

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