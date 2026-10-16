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Отопление

Британская разведка показала разбитый военный аэродром рф после поражения там самолётов

Киев • УНН

 • 7688 просмотра

На авиабазе Ханская уничтожены Су-35С, Су-34 и два склада боеприпасов. За неделю россия потеряла три тактических и стратегических самолёта.

Британская разведка показала разбитый военный аэродром рф после поражения там самолётов

Британская разведка показала последствия поражения 4 октября российского военного аэродрома с самолетами и складами, пишет УНН.

Детали

"В течение одной недели россия понесла три потери тактических и стратегических самолетов. Эти самолеты участвовали в ударных кампаниях против Украины", — говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных.

Как указали в британской разведке, "29 сентября 2026 года российский флот дальней авиации потерял один из своих основных самолетов Ту-95МС "BEAR H" (по классификации НАТО) во время тренировочного полета вскоре после взлета на востоке россии". Самолет, как отмечается, "перенес множественные отказы двигателей перед катастрофой". "Эти самолеты широко использовались для нанесения ударов по Украине во время конфликта, что почти наверняка создало значительную нагрузку на техническое обслуживание авиапарка", — отметили в Минобороны Великобритании.

"4 октября 2026 года украинское поражение дроном уничтожило многоцелевой истребитель Су-35С "FLANKER M" (по классификации НАТО) и истребитель-бомбардировщик Су-34 "FULLBACK" (по классификации НАТО), а также склад боеприпасов на авиабазе Ханская в россии, в 500 км от Украины", — говорится в отчете.

Самолеты FULLBACK, как отмечается, "используются в ежедневных операциях для запуска планирующих боеприпасов по Украине". "Анализ коммерческих спутниковых снимков от 4 октября 2026 года показал, что в результате атаки были уничтожены два истребителя, образовались воронки на стоянке и рулежной дорожке, разрушено одно здание, а также уничтожены и повреждены два склада боеприпасов", — указали в Минобороны Великобритании.

"россия потеряла более 100 истребителей в конфликте в Украине с февраля 2022 года", — сказано в отчете.

ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют Украину15.10.26, 15:19 • 73767 просмотров

Юлия Шрамко

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