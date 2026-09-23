На Кипре лазерное сканирование выявило десятки древних изображений кораблей

Археологи обнаружили ещё 23 древних изображения кораблей, вырезанных на стенах храма в Китион-Катаре на Кипре. Находку удалось сделать благодаря лазерному сканированию высокого разрешения, сообщает Phys.org, пишет УНН.

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Ещё в 1982 году на южной стене храма исследователи зафиксировали 19 изображений кораблей. Стена была обращена в сторону залива, где, вероятно, располагалась гавань древнего города.

Мы не ожидали их найти — начиная проект, мы намеревались просканировать блоки лазером, чтобы дополнить наше более масштабное исследование тесаной кладки и практик строительства стен в период позднего бронзового века на острове — рассказала исследовательница Университета Британской Колумбии Кэролайн Барнс.

Изображения создавали на протяжении столетий

Одну из резьб обнаружили на каменном блоке, добавленном во время ремонта примерно через 150 лет после возведения стены. Учёные предполагают, что в общей сложности изображения кораблей могли появляться здесь в течение периода продолжительностью до 300 лет.

Среди них исследователи идентифицировали левантийские торговые суда, минойские парусники, галеры с побережья Кармеля и местное кипрское судно. Разнообразие конструкций также свидетельствует о том, что рисунки относятся к разным периодам.

Мы можем представить, что корабли и мореплавание были обычной частью повседневной жизни в общине — отметил исследователь Университета Цинциннати Грэм Браун.

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