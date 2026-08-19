Настройка системы обороны, системы производства и закупок — Зеленский определил главные задачи для Хмары

$44.780.0851.830.02
ukenru
16:44 • 12939 просмотра
Мудрой сообщили о подозрении, но не задерживали — адвокат
Эксклюзив
15:39 • 24797 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
14:50 • 24362 просмотра
В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили раненияPhoto
13:40 • 23241 просмотра
Водителю Volkswagen сообщили о подозрении по делу о ДТП на остановке в КиевеPhotoVideo
19 августа, 11:27 • 28370 просмотра
Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики
19 августа, 10:46 • 27965 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех
19 августа, 10:34 • 20063 просмотра
Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
19 августа, 10:29 • 19615 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военныхPhoto
19 августа, 09:52 • 17850 просмотра
Андрей Сыбига в третий раз возглавил Министерство иностранных дел УкраиныPhoto
19 августа, 09:35 • 14447 просмотра
Крупнейшая в Скандинавии выставка вооружений DALO Industry Days стартовала в Дании
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
62%
746мм
Популярные новости
На поражённом «Фламинго» заводе «Прогресс» зафиксирован пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров19 августа, 10:13 • 18946 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 36665 просмотра
В Раде не набралось голосов для лишения мандатов двух нардепов19 августа, 11:43 • 13149 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться14:55 • 21919 просмотра
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto15:30 • 13948 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 8974 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
15:39 • 24778 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться14:55 • 22318 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 37078 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 40878 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Ким Чен Ын
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Южная Корея
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto15:30 • 14361 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 50146 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 87013 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 91427 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 98072 просмотра
Актуальное
Золото
Техника
Бильд
ATACMS
FIFA (серия видеоигр)

Настройка системы обороны, системы производства и закупок — Зеленский определил главные задачи для Хмары

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Зеленский поручил Хмаре наладить оборону, производство, закупки и снабжение войск. Также ожидает усиления дипстрайков и защиты неба.

Настройка системы обороны, системы производства и закупок — Зеленский определил главные задачи для Хмары

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача для нового министра обороны Евгения Хмары — настройка системы обороны, системы производства и закупок, а также системы снабжения войск, передает УНН

Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях — это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск. Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала всё необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для наших активных действий и нанесения ощутимых ударов России в ответ на её террор — на эту войну, на эти убийства, которые Путин фактически превратил в новую российскую идеологию. Нужно вырывать корни этой идеологии войны 

— сказал Зеленский. 

Он добавил, что Хмара своей службой ещё в «Альфе» доказал, что он не бросает слов на ветер и точно знает, что оккупантов не бьют пустыми обещаниями. 

Рассчитываю, что Министерство обороны расширит пространство применения наших дипстрайков, вместе с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей для защиты украинского неба и вместе с партнёрами добавит возможностей нашим оборонительным операциям и нашим наступательным действиям. Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого. Спасибо за это. И перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно 

— добавил Зеленский. 

Напомним 

Верховная Рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина