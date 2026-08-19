Настройка системы обороны, системы производства и закупок — Зеленский определил главные задачи для Хмары

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача для нового министра обороны Евгения Хмары — настройка системы обороны, системы производства и закупок, а также системы снабжения войск, передает УНН.

Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях — это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы снабжения войск. Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала всё необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте и для наших активных действий и нанесения ощутимых ударов России в ответ на её террор — на эту войну, на эти убийства, которые Путин фактически превратил в новую российскую идеологию. Нужно вырывать корни этой идеологии войны — сказал Зеленский.

Он добавил, что Хмара своей службой ещё в «Альфе» доказал, что он не бросает слов на ветер и точно знает, что оккупантов не бьют пустыми обещаниями.

Рассчитываю, что Министерство обороны расширит пространство применения наших дипстрайков, вместе с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей для защиты украинского неба и вместе с партнёрами добавит возможностей нашим оборонительным операциям и нашим наступательным действиям. Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого. Спасибо за это. И перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно — добавил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины.