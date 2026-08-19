Налаштування системи оборони, системи виробництва і закупівель - Зеленський визначив головні завдання для Хмари

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари - налаштування системи оборони, системи виробництва і закупівель, а також системи постачання у війська, передає УНН.

Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах – це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для наших активних дій і завдання відчутних ударів росії у відповідь на її терор – на цю війну, на ці вбивства, які путін перетворив фактично на нову російську ідеологію. Треба виривати коріння цієї ідеології війни - сказав Зеленський.

Він додав, що Хмара своєю службою ще в "Альфі" довів, що він слів на вітер не кидає і точно знає, що окупантів не бʼють пустими обіцянками.

Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. І перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо - додав Зеленский.

Нагадаємо

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару новим міністром оборони України.