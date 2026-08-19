"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення

Один із організаторів акцій на підтримку повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, Дмитро Козятинський подякував усім, хто долучився до протестів, заявив, що вважає їх результативними, і оголосив про їх завершення. Про це повідомляє УНН.

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На його думку, одним із головних результатів протестів стало звільнення Олександра Сирського з посади головкома ЗСУ та призначення на неї Михайла Драпатого.

Шкода, що нам досі не вдалося налагодити діалог між владою та суспільством. Сподіваюся, що це питання з часом буде вирішено, бо, на мою думку, саме брак комунікації був першопричиною цих протестів. Як я вже неодноразово казав, для мене ці протести були саме про діалог та реформи, а не про особистості. Тому я хочу побажати пану Хмарі успіхів на новій посаді та щиро сподіваюся, що він продовжить курс на реформи та боротьбу з корупцією в обороні - написав Козятинський.

Він додав, що негативно ставиться до виборів у воєнний час та "глибоко стурбований суспільним розколом під час виборчого процесу та тим, як це може вплинути на хід війни".

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Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

19 серпня Верховна Рада підтримала призначення Євгенія Хмари міністром оборони України.

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