«Мы возвращаем наше полушарие» — Хегсет обратился к американским военным на Кубе
Киев • УНН
Пит Хегсет заявил о возвращении влияния США в Западном полушарии. Трамп пытается добиться смены режима на Кубе с помощью жесткой нефтяной блокады островного государства.
Выступая перед американскими войсками на Кубе, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США «защищают родину. И мы возвращаем себе наше полушарие», передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Хегсет сослался на доктрину Монро XIX века, которая часто используется для оправдания вмешательства США в Западное полушарие. Он также упомянул «доктрину Донро», имея в виду агрессивную политику Трампа в отношении Латинской Америки и наркокартелей.
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Издание отмечает, что Трамп пытается добиться смены режима на Кубе с помощью жесткой нефтяной блокады островного государства и федеральных обвинений против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Трамп также угрожал военной интервенцией, указывая на захват США бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.
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