Хегсет предостерегает Кубу от закупки определенных видов оружия и подчеркнул — это спровоцирует конфронтацию
Киев • УНН
Пит Хегсет предостерег Кубу от приобретения оружия, угрожающего базе Гуантанамо или материковой части США. Трамп угрожает военным вмешательством для смены власти на острове.
Министр обороны США Пит Хегсет предостерег Кубу от покупки оружия, которое может поразить военно-морскую базу в заливе Гуантанамо или материковую часть США, находящуюся в 145 километрах, передает УНН со ссылкой на AP.
"Они спровоцируют такую конфронтацию, которой они не только не хотят, но и не могут вынести", – сказал Хегсет, добавив, что американские военные "предоставят главнокомандующему все необходимые ему возможности в рамках такой непредвиденной ситуации".
Издание отмечает, что Трамп угрожает Кубе военным вмешательством, пытаясь заставить руководство правительства уйти в отставку.
«Мы возвращаем наше полушарие» — Хегсет обратился к американским военным на Кубе10.06.26, 21:05 • 1708 просмотров