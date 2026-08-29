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Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та Венесуелою

Київ • УНН

 • 216 перегляди

США нібито отримають мажоритарний контроль над понад 65 млрд барелів запасів Венесуели. Деталі угоди поки не оприлюднили.

Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та Венесуелою

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення угоди з Венесуелою, яка передбачає отримання Сполученими Штатами мажоритарного контролю над більш ніж 65 млрд барелів доведених нафтових запасів країни. Про це американський президент повідомив у Truth Social, пише УНН.

Деталі

Сполучені Штати Америки щойно уклали угоду з Венесуелою щодо найбільшої нафтової угоди у світовій історії

– заявив Трамп.

За його словами, домовленості досягли за його дорученням держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет у співпраці з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес та приватним бізнесом.

США отримають контроль над понад 65 млрд барелів нафти

Трамп стверджує, що домовленість забезпечить США мажоритарний контроль над більш ніж 65 млрд барелів доведених нафтових запасів Венесуели без витрат для американських платників податків.

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За словами президента, угода більш ніж удвічі збільшить нафтові резерви США, наростить пропозицію нафти та в перспективі має суттєво знизити ціни на бензин для американців.

Трамп також заявив, що домовленість має сприяти економічному розвитку Венесуели та зміцненню відносин між Вашингтоном і Каракасом.

Водночас детальні умови угоди поки не оприлюднені. Зокрема, наразі невідомо, які саме родовища та приватні компанії залучені до домовленостей і яким чином США реалізовуватимуть заявлений мажоритарний контроль над нафтовими запасами.

Американські нафтові компанії готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти19.08.26, 06:15 • 26100 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Піт Гегсет
Марко Рубіо
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки