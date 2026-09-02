Іран запустив по Йорданії 13 ракет, більшість перехопила ППО
Київ • УНН
Іран завдав ракетного удару по Йорданії. Йорданська ППО перехопила 10 із 13 балістичних ракет, три впали у віддалених районах.
Іран ввечері у вівторок, 1 вересня, завдав ракетних ударів по Йорданії. При цьому більшість іранських ракет було збито системами ППО. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
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Зазначається, що приблизно о 23:00 на мобільні телефони мешканців Йорданії були розіслані повідомлення про можливу небезпеку. Незадовго до цього з'явилась інформація, що Іран запустив у напрямку країни ракети. За кілька хвилин у країні було оголошено повітряну тривогу.
Системи ППО Йорданії перехопили і знищили 13 балістичних ракет, що увійшли в повітряний простір Королівства, успішно перехопивши і знищивши 10 з них.
Там уточнили, що три ракети впали у віддалених районах далеко від населених пунктів.
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Іран атакував базу США в Йорданії29.07.26, 05:33 • 17019 переглядiв