Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США
Київ • УНН
КВІР заявив про ракетні й дронові удари по американських об’єктах у Йорданії та ОАЕ. Йорданія повідомила про перехоплення 8 ракет.
Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удари по американських військових об'єктах у Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратах у відповідь на атаку США по острову Ларак. Про це повідомляє іранський телеканал Press TV із посиланням на заяву КВІР, пише УНН.
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За твердженням КВІР, балістичними ракетами були атаковані американські військові об'єкти "Король Хусейн" та "Аль-Азрак" у Йорданії. Іранська сторона заявила, що цілями були технічна інфраструктура та місця розташування військової авіації.
Йорданія повідомила про перехоплення 8 ракет
Збройні сили Йорданії підтвердили, що вранці 31 серпня системи ППО перехопили 8 ракет, які увійшли в повітряний простір королівства. За даними йорданських військових, ракети знищили до того, як вони могли становити загрозу людям або майну.
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Іран назвав атаку відповіддю на американський удар по острову Ларак у Ормузькій протоці. США заявляли, що атакували 2 іранські ракетні установки, які нібито готувалися застосувати ракети з морськими мінами.
Достовірних даних про масштаби можливих пошкоджень американських об'єктів унаслідок іранських ударів наразі немає.
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