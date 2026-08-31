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Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США

Київ • УНН

 • 286 перегляди

КВІР заявив про ракетні й дронові удари по американських об’єктах у Йорданії та ОАЕ. Йорданія повідомила про перехоплення 8 ракет.

Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про удари по американських військових об'єктах у Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратах у відповідь на атаку США по острову Ларак. Про це повідомляє іранський телеканал Press TV із посиланням на заяву КВІР, пише УНН.

Деталі

За твердженням КВІР, балістичними ракетами були атаковані американські військові об'єкти "Король Хусейн" та "Аль-Азрак" у Йорданії. Іранська сторона заявила, що цілями були технічна інфраструктура та місця розташування військової авіації.

Йорданія повідомила про перехоплення 8 ракет

Збройні сили Йорданії підтвердили, що вранці 31 серпня системи ППО перехопили 8 ракет, які увійшли в повітряний простір королівства. За даними йорданських військових, ракети знищили до того, як вони могли становити загрозу людям або майну.

Трамп заявив про знищення нафтового центру Ірану на острові Харг, але із доказів лише ШІ-відео31.08.26, 07:58 • 322 перегляди

Іран назвав атаку відповіддю на американський удар по острову Ларак у Ормузькій протоці. США заявляли, що атакували 2 іранські ракетні установки, які нібито готувалися застосувати ракети з морськими мінами.

Достовірних даних про масштаби можливих пошкоджень американських об'єктів унаслідок іранських ударів наразі немає.

США вдарили по ракетних установках КВІР на іранському острові Ларак – Al Jazeera30.08.26, 23:08 • 3618 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Йорданія
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран