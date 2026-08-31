Иран заявил об ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ в ответ на атаку США
Киев • УНН
КСИР заявил о ракетных и дроновых ударах по американским объектам в Иордании и ОАЭ. Иордания сообщила о перехвате 8 ракет.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах по американским военным объектам в Иордании и Объединённых Арабских Эмиратах в ответ на атаку США по острову Ларак. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР, пишет УНН.
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По утверждению КСИР, баллистическими ракетами были атакованы американские военные объекты «Король Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании. Иранская сторона заявила, что целями были техническая инфраструктура и места размещения военной авиации.
КСИР также заявил об атаке беспилотниками на авиабазу «Аль-Минхад» в Объединённых Арабских Эмиратах. По данным Press TV, целями были названы места дислокации американских вертолётов и военнослужащих.
Иордания сообщила о перехвате 8 ракет
Вооружённые силы Иордании подтвердили, что утром 31 августа системы ПВО перехватили 8 ракет, вошедших в воздушное пространство королевства. По данным иорданских военных, ракеты были уничтожены до того, как могли представлять угрозу для людей или имущества.
Иран назвал атаку ответом на американский удар по острову Ларак в Ормузском проливе. США заявляли, что атаковали 2 иранские ракетные установки, которые якобы готовились применить ракеты с морскими минами.
Достоверных данных о масштабах возможных повреждений американских объектов в результате иранских ударов пока нет.
США нанесли удар по ракетным установкам КСИР на иранском острове Ларак — Al Jazeera30.08.26, 23:08 • 5430 просмотров