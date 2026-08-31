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Иран заявил об ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ в ответ на атаку США

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

КСИР заявил о ракетных и дроновых ударах по американским объектам в Иордании и ОАЭ. Иордания сообщила о перехвате 8 ракет.

Иран заявил об ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ в ответ на атаку США

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах по американским военным объектам в Иордании и Объединённых Арабских Эмиратах в ответ на атаку США по острову Ларак. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР, пишет УНН.

Подробности

По утверждению КСИР, баллистическими ракетами были атакованы американские военные объекты «Король Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании. Иранская сторона заявила, что целями были техническая инфраструктура и места размещения военной авиации.

КСИР также заявил об атаке беспилотниками на авиабазу «Аль-Минхад» в Объединённых Арабских Эмиратах. По данным Press TV, целями были названы места дислокации американских вертолётов и военнослужащих.

Иордания сообщила о перехвате 8 ракет

Вооружённые силы Иордании подтвердили, что утром 31 августа системы ПВО перехватили 8 ракет, вошедших в воздушное пространство королевства. По данным иорданских военных, ракеты были уничтожены до того, как могли представлять угрозу для людей или имущества.

Иран назвал атаку ответом на американский удар по острову Ларак в Ормузском проливе. США заявляли, что атаковали 2 иранские ракетные установки, которые якобы готовились применить ракеты с морскими минами.

Достоверных данных о масштабах возможных повреждений американских объектов в результате иранских ударов пока нет.

США нанесли удар по ракетным установкам КСИР на иранском острове Ларак — Al Jazeera30.08.26, 23:08 • 5430 просмотров

Степан Гафтко

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