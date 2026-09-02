Иран запустил по Иордании 13 ракет, большинство из них перехватила ПВО

Иран вечером во вторник, 1 сентября, нанес ракетные удары по Иордании. При этом большинство иранских ракет было сбито системами ПВО. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что примерно в 23:00 на мобильные телефоны жителей Иордании были разосланы сообщения о возможной опасности. Незадолго до этого появилась информация, что Иран запустил в направлении страны ракеты. Через несколько минут в стране была объявлена воздушная тревога.

Системы ПВО Иордании перехватили и уничтожили 13 баллистических ракет, вошедших в воздушное пространство Королевства, успешно перехватив и уничтожив 10 из них. — заявили впоследствии в Вооруженных силах Иордании.

Там уточнили, что три ракеты упали в отдаленных районах далеко от населенных пунктов.

Напомним

Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах по американским военным объектам в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах в ответ на атаку США по острову Ларак.

Иран атаковал базу США в Иордании