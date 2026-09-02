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Financial Times

Иран запустил по Иордании 13 ракет, большинство из них перехватила ПВО

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Иран нанес ракетный удар по Иордании. Иорданская ПВО перехватила 10 из 13 баллистических ракет, три упали в отдаленных районах.

Иран запустил по Иордании 13 ракет, большинство из них перехватила ПВО

Иран вечером во вторник, 1 сентября, нанес ракетные удары по Иордании. При этом большинство иранских ракет было сбито системами ПВО. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что примерно в 23:00 на мобильные телефоны жителей Иордании были разосланы сообщения о возможной опасности. Незадолго до этого появилась информация, что Иран запустил в направлении страны ракеты. Через несколько минут в стране была объявлена воздушная тревога.

Системы ПВО Иордании перехватили и уничтожили 13 баллистических ракет, вошедших в воздушное пространство Королевства, успешно перехватив и уничтожив 10 из них.

— заявили впоследствии в Вооруженных силах Иордании.

Там уточнили, что три ракеты упали в отдаленных районах далеко от населенных пунктов.

Напомним

Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах по американским военным объектам в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах в ответ на атаку США по острову Ларак.

Иран атаковал базу США в Иордании29.07.26, 05:33 • 17019 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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