"Вирішальна перемога над ІДІЛ": Трамп заявив про завершення 12-річної місії США в Іраку
Київ • УНН
США остаточно вивели війська з Іраку в межах операції "Непохитна рішучість". Американські сили залишилися в регіоні та продовжують місію в Сирії.
Сполучені Штати завершили місію в Іраку та остаточно вивели свої війська у межах операції "Непохитна рішучість". Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
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За його словами, завершення американської присутності є "перемогою Сполучених Штатів, перемогою Іраку та вирішальною перемогою над ІДІЛ".
На відміну від Афганістану, де залишили багато військової техніки та всього іншого, де загинули 13 військових, а багато інших були тяжко поранені, це організоване виведення сил коаліції та техніки з авіабази Ербіль знаменує завершення дуже дорогої подорожі до пекла
Водночас, за даними Центрального командування США, після виходу з Іраку американські військові залишаються в регіоні. Штаб операції проти ІДІЛ перенесли до Йорданії, а сили США продовжують місію в Сирії разом із партнерами з коаліції.
Довідково
США вторглися в Ірак у 2003 році, щоб повалити режим Саддама Хусейна. Після цього американські війська залишалися в країні, підтримували новий уряд і вели багаторічну боротьбу з повстанцями.
Наприкінці 2011 року США вивели свої сили. Однак менш ніж за три роки американські військові повернулися до Іраку, цього разу для підтримки іракських сил у боротьбі проти ІД. Основні бойові дії проти угруповання тривали з 2014 до 2017 року.
За понад два десятиліття війни в Іраку США втратили 4500 американців. Цьогоріч у війні проти Ірану загинули 18 американських військовослужбовців, семеро з них - в Іраку.
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