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"Вирішальна перемога над ІДІЛ": Трамп заявив про завершення 12-річної місії США в Іраку

Київ • УНН

 • 508 перегляди

США остаточно вивели війська з Іраку в межах операції "Непохитна рішучість". Американські сили залишилися в регіоні та продовжують місію в Сирії.

"Вирішальна перемога над ІДІЛ": Трамп заявив про завершення 12-річної місії США в Іраку

Сполучені Штати завершили місію в Іраку та остаточно вивели свої війська у межах операції "Непохитна рішучість". Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, завершення американської присутності є "перемогою Сполучених Штатів, перемогою Іраку та вирішальною перемогою над ІДІЛ".

На відміну від Афганістану, де залишили багато військової техніки та всього іншого, де загинули 13 військових, а багато інших були тяжко поранені, це організоване виведення сил коаліції та техніки з авіабази Ербіль знаменує завершення дуже дорогої подорожі до пекла

- написав Трамп.

Водночас, за даними Центрального командування США, після виходу з Іраку американські військові залишаються в регіоні. Штаб операції проти ІДІЛ перенесли до Йорданії, а сили США продовжують місію в Сирії разом із партнерами з коаліції.

Довідково

США вторглися в Ірак у 2003 році, щоб повалити режим Саддама Хусейна. Після цього американські війська залишалися в країні, підтримували новий уряд і вели багаторічну боротьбу з повстанцями.

Наприкінці 2011 року США вивели свої сили. Однак менш ніж за три роки американські військові повернулися до Іраку, цього разу для підтримки іракських сил у боротьбі проти ІД. Основні бойові дії проти угруповання тривали з 2014 до 2017 року.

За понад два десятиліття війни в Іраку США втратили 4500 американців. Цьогоріч у війні проти Ірану загинули 18 американських військовослужбовців, семеро з них - в Іраку.

США до 30 вересня виведуть останні війська з Іраку, але проіранські угруповання відмовляються роззброюватися16.09.26, 02:37 • 17238 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Центральне Командування Збройних сил США
Ірак
Йорданія
Дональд Трамп
Сирія
Сполучені Штати Америки