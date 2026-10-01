"Решающая победа над ИГИЛ": Трамп заявил о завершении 12-летней миссии США в Ираке
Киев • УНН
США окончательно вывели войска из Ирака в рамках операции "Непоколебимая решимость". Американские силы остались в регионе и продолжают миссию в Сирии.
Соединённые Штаты завершили миссию в Ираке и окончательно вывели свои войска в рамках операции "Непоколебимая решимость". Об этом в социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, завершение американского присутствия является "победой Соединённых Штатов, победой Ирака и решающей победой над ИГИЛ".
В отличие от Афганистана, где оставили много военной техники и всего остального, где погибли 13 военнослужащих, а многие другие были тяжело ранены, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует завершение очень дорогостоящего путешествия в ад
В то же время, по данным Центрального командования США, после выхода из Ирака американские военные остаются в регионе. Штаб операции против ИГИЛ перенесли в Иорданию, а силы США продолжают миссию в Сирии вместе с партнёрами по коалиции.
Справочно
США вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. После этого американские войска оставались в стране, поддерживали новое правительство и вели многолетнюю борьбу с повстанцами.
В конце 2011 года США вывели свои силы. Однако менее чем через три года американские военные вернулись в Ирак, на этот раз для поддержки иракских сил в борьбе против ИГ. Основные боевые действия против группировки продолжались с 2014 по 2017 год.
За более чем два десятилетия войны в Ираке США потеряли 4500 американцев. В этом году в войне против Ирана погибли 18 американских военнослужащих, семеро из них — в Ираке.
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