Нафта продовжує дорожчати після нових ударів США та Ірану

Ціни на нафту зросли на початку торгів 2 вересня після злету днем раніше. Це сталося на тлі посилення побоювань з приводу перебоїв у постачанні після обміну новими ударами між США та Іраном, що послабило надії на швидкий спад напруженості на Близькому Сході. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 75 центів, або на 0,8%, до 95,40 доларів за барель до 3:45 GMT (6:45 за Києвом), а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 44 центи, або на 0,5%, до 90,66 доларів.

У вівторок ціни на обидва контракти злетіли на понад 4 долари, що стало найбільшим зростанням цін на нафту марки Brent з 24 липня і WTI з 23 липня.

США заявили про серію авіаударів по цілях в Ірані у ніч на 2 вересня, що викликало реакцію у відповідь Тегерана і стало найсерйознішою ескалацією конфлікту між двома країнами за останні тижні.

Військові США заявляють, що зосередили атаки на запобіганні встановлення нових мін в Ормузькій протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що атаки США ще більше обмежать рух через Ормузьку протоку. Це найважливіший водний шлях, яким до конфлікту перевозилося близько однієї п'ятої світового обсягу нафти, і який Іран фактично закрив для комерційного судноплавства.

"Події останніх днів знову вивели на перший план ризики для регіональних поставок нафти… Ми спостерігали потік нафти через Ормузьку протоку, попри тупикову ситуацію між США та Іраном, але напруження, що зростає, явно ставить під загрозу перетин протоки", - ідеться в аналітичній записці ING для клієнтів.

КВІР також заявив, що завдав удару балістичними ракетами по американській військовій базі в Йорданії, у результаті якого, за твердженням КВІР, загинула велика кількість американських військовослужбовців, у той час як іранські державні ЗМІ повідомили про великомасштабну атаку безпілотників на американську базу.

Іран запустив по Йорданії 13 ракет, більшість перехопила ППО

Йорданські військові заявили, що їхні системи ППО перехопили 10 з 13 балістичних ракет, що увійшли до їхнього повітряного простору, тоді як два американські чиновники заявили, що поки що про жертви серед американців в результаті атак не повідомляється. Окремо Кувейт заявив, що його збройні сили відповідають на ворожу активність безпілотників.

Останній обмін ударами відбувся за загостренням бойових дій у вихідні, першим з липня, і відбувся після атак на два танкери, що вийшли з Ормузької протоки 1 вересня, що викликало подальші перебої в постачанні нафти і змусило трейдерів шукати альтернативні джерела поставок нафти.

Ще два кораблі атакували в Ормузькій протоці та навколо неї

"Нафтовий ринок більше не оцінює лише ризик війни; він все частіше оцінює і вартість невирішеної війни", - заявила Пріянка Сачдева, керівник відділу аналізу ринку у Phillip Nova.

"Поки не з'являться чіткі докази того, що переговори можуть призвести до довгострокового врегулювання і нормальні потоки нафти через протоку відновлюються, премія за ризик на ринку нафти, ймовірно, залишиться високою", - вказала вона.

Тим часом у США, найбільшому у світі виробнику нафти, запаси нафти скоротилися на 2,6 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 28 серпня, а запаси дистилятів, включаючи дизельне пальне і мазут, знизилися на 265 000 барелів, за даними джерел на ринку.