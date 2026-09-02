Нефть продолжает дорожать после новых ударов США и Ирана

Цены на нефть выросли в начале торгов 2 сентября после скачка днем ранее. Это произошло на фоне усиления опасений по поводу перебоев в поставках после обмена новыми ударами между США и Ираном, что ослабило надежды на быстрое снижение напряженности на Ближнем Востоке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 75 центов, или на 0,8%, до 95,40 доллара за баррель к 3:45 GMT (6:45 по Киеву), а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялись на 44 цента, или на 0,5%, до 90,66 доллара.

Во вторник цены на оба контракта подскочили более чем на 4 доллара, что стало крупнейшим ростом цен на нефть марки Brent с 24 июля и WTI с 23 июля.

США заявили о серии авиаударов по целям в Иране в ночь на 2 сентября, что вызвало ответную реакцию Тегерана и стало самой серьезной эскалацией конфликта между двумя странами за последние недели.

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что атаки США еще больше ограничат движение через Ормузский пролив. Это важнейший водный путь, по которому до конфликта перевозилось около одной пятой мирового объема нефти и который Иран фактически закрыл для коммерческого судоходства.

"События последних дней вновь вывели на первый план риски для региональных поставок нефти… Мы наблюдали поток нефти через Ормузский пролив, несмотря на тупиковую ситуацию между США и Ираном, но растущая напряженность явно ставит под угрозу прохождение через пролив", — говорится в аналитической записке ING для клиентов.

КСИР также заявил, что нанес удар баллистическими ракетами по американской военной базе в Иордании, в результате которого, по утверждению КСИР, погибло большое количество американских военнослужащих, в то время как иранские государственные СМИ сообщили о широкомасштабной атаке беспилотников на американскую базу.

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Иорданские военные заявили, что их системы ПВО перехватили 10 из 13 баллистических ракет, вошедших в их воздушное пространство, тогда как два американских чиновника заявили, что пока о жертвах среди американцев в результате атак не сообщается. Отдельно Кувейт заявил, что его вооруженные силы отвечают на враждебную активность беспилотников.

Последний обмен ударами произошел после обострения боевых действий в выходные, первого с июля, и последовал за атаками на два танкера, вышедших из Ормузского пролива 1 сентября, что вызвало дальнейшие перебои в поставках нефти и вынудило трейдеров искать альтернативные источники поставок нефти.

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"Нефтяной рынок больше не оценивает только риск войны; он все чаще оценивает и стоимость неурегулированной войны", — заявила Приянка Сачдева, руководитель отдела анализа рынка в Phillip Nova.

"Пока не появятся четкие доказательства того, что переговоры могут привести к долгосрочному урегулированию и нормальные потоки нефти через пролив восстановятся, премия за риск на нефтяном рынке, вероятно, останется высокой", — указала она.

Тем временем в США, крупнейшем в мире производителе нефти, запасы нефти сократились на 2,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 28 августа, а запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, снизились на 265 000 баррелей, по данным источников на рынке.