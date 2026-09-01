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ОАЕ перехопили іранський безпілотник над своїми територіальними водами

Київ • УНН

 • 886 перегляди

ОАЕ заявили про перехоплення іранського безпілотника над своїми водами. Абу-Дабі назвав інцидент порушенням суверенітету на тлі ескалації.

ОАЕ перехопили іранський безпілотник над своїми територіальними водами

Об'єднані Арабські Емірати заявили про перехоплення іранського безпілотника, який наближався до країни над її територіальними водами. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Міністерство оборони ОАЕ, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, безпілотник виявили над водами ОАЕ, він рухався з боку Ірану. Військові перехопили дрон, повідомлень про пошкодження внаслідок інциденту не надходило.

Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США31.08.26, 07:59 • 16010 переглядiв

Міністерство закордонних справ ОАЕ назвало інцидент "небезпечною ескалацією" та заявило про порушення суверенітету країни.

Ця небезпечна ескалація є відвертим порушенням суверенітету, безпеки та стабільності ОАЕ, а також прямою загрозою безпеці її громадян та мешканців

– заявили у відомстві.

Напруженість у регіоні знову зростає

Інцидент стався після нового обміну ударами між США та Іраном. За твердженням Тегерана, внаслідок американського удару по острову Ларак в Ормузькій протоці загинули 2 людини, ще кілька зазнали поранень. Іран у відповідь запустив ракети по американських об'єктах у Йорданії, які були перехоплені.

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що ситуація "ні війни, ні миру" не може бути сталим рішенням. Він закликав знайти політичний вихід, який, зокрема, дозволить відновити нормальне судноплавство через Ормузьку протоку.

ОАЕ призупинили всі торговельні та фінансові операції з Іраном19.08.26, 10:10 • 4576 переглядiв

Степан Гафтко

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