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ОАЭ перехватили иранский беспилотник над своими территориальными водами

Киев • УНН

 • 838 просмотра

ОАЭ заявили о перехвате иранского беспилотника над своими водами. Абу-Даби назвал инцидент нарушением суверенитета на фоне эскалации.

ОАЭ перехватили иранский беспилотник над своими территориальными водами

Объединённые Арабские Эмираты заявили о перехвате иранского беспилотника, который приближался к стране над её территориальными водами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны ОАЭ, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, беспилотник обнаружили над водами ОАЭ, он двигался со стороны Ирана. Военные перехватили дрон, сообщений о повреждениях в результате инцидента не поступало.

Иран заявил об ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ в ответ на атаку США31.08.26, 07:59 • 15995 просмотров

Министерство иностранных дел ОАЭ назвало инцидент "опасной эскалацией" и заявило о нарушении суверенитета страны.

Эта опасная эскалация является вопиющим нарушением суверенитета, безопасности и стабильности ОАЭ, а также прямой угрозой безопасности её граждан и жителей

– заявили в ведомстве.

Напряжённость в регионе вновь возрастает

Инцидент произошёл после нового обмена ударами между США и Ираном. По утверждению Тегерана, в результате американского удара по острову Ларак в Ормузском проливе погибли 2 человека, ещё несколько получили ранения. Иран в ответ запустил ракеты по американским объектам в Иордании, которые были перехвачены.

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что ситуация "ни войны, ни мира" не может быть устойчивым решением. Он призвал найти политический выход, который, в частности, позволит восстановить нормальное судоходство через Ормузский пролив.

ОАЭ приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном19.08.26, 10:10 • 4576 просмотров

Степан Гафтко

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