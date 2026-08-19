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ОАЭ приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном

Киев • УНН

 • 3566 просмотра

ОАЭ до дальнейшего уведомления приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном из-за эскалации напряжённости. Об этом объявило Министерство иностранных дел страны.

ОАЭ приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном

Объединённые Арабские Эмираты прекратили торговлю и все финансовые операции с Исламской Республикой Иран. Об этом заявила директор Департамента стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел ОАЭ Афра Аль-Хамели, передаёт УНН.

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Также она подтвердила непоколебимую приверженность ОАЭ диалогу, сотрудничеству и региональной интеграции как основным средствам обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.

Кроме того, Аль-Хамели подчеркнула, что с учётом эскалации напряжённости в регионе, подрывающей региональный и международный мир и безопасность, все торговые, коммерческие и финансовые операции с Ираном приостановлены до дальнейшего уведомления.

Директор департамента также подчеркнула, что ОАЭ по-прежнему твёрдо привержены сохранению целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высочайшими мировыми стандартами.

Напомним

Судно ADNOC подверглось удару в Ормузском проливе в пятницу, через день после атаки на два других судна компании. ОАЭ осудили атаки.

Евгений Устименко

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