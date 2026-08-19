ОАЕ призупинили всі торговельні та фінансові операції з Іраном
Київ • УНН
ОАЕ до подальшого повідомлення зупинили торгівлю та фінансові операції з Іраном через ескалацію напруженості. Рішення оголосила МЗС країни.
Об’єднані Арабські Емірати припинили торгівлю та всі фінансові операції з Ісламською Республікою Іран. Про це заявила директор Департаменту стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ ОАЕ Афра Аль-Хамелі, передає УНН.
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Також вона підтвердила непохитну прихильність ОАЕ до діалогу, співпраці та регіональної інтеграції як основних засобів забезпечення миру, стабільності та процвітання в регіоні.
Крім того, Аль-Хамелі підкреслила, що з огляду на ескалацію напруженості в регіоні, яка підриває регіональний та міжнародний мир і безпеку, усі торговельні, комерційні та фінансові операції з Іраном призупинено до подальшого повідомлення.
Директор департаменту ще наголосила, що ОАЕ залишаються твердо відданими збереженню цілісності міжнародної фінансової системи відповідно до міжнародного права та найвищих світових стандартів.
Нагадаємо
Судно ADNOC зазнало удару в Ормузькій протоці в п'ятницю, через день після атаки на два інші судна компанії. ОАЕ засудили атаки.