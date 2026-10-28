Генсек ООН призначив російського дипломата на керівну посаду у сфері розмінування та миротворчих операцій

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив російського дипломата гліба десятникова помічником генерального секретаря з питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій ООН. Про це повідомляє пресслужба Організації Об'єднаних Націй, пише УНН.

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десятников із 2018 року обіймає посаду посла росії в Йорданії. Тепер він працюватиме на керівній посаді в структурі ООН, яка займається питаннями миротворчості, зокрема протимінною діяльністю та поліцейськими компонентами місій

У повідомленні організації наголосили на багаторічному дипломатичному досвіді російського представника.

десятников має понад 35 років досвіду роботи у сфері міжнародних відносин, політичних питань і безпеки в уряді, багатосторонній дипломатії та регіонах, постраждалих від конфліктів – зазначили в ООН.

Що відомо про нового посадовця ООН

У 2010–2018 роках десятников працював заступником директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки Міністерства закордонних справ росії.

Раніше він також був старшим радником із питань Близького Сходу та Північної Африки в постійному представництві росії при ООН, а в 1997–2000 роках працював у російському посольстві в Йорданії.

Крім того, протягом 1994–1997 років дипломат неодноразово брав участь у роботі Спеціальної комісії ООН щодо Іраку.

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