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В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Комісія ООН заявила про воєнні злочини рф проти цивільних об’єктів і злочини проти людяності. Також ідеться про торгівлю людьми.

В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

Російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об’єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь, здійснюючи атаки на енергетичну інфраструктуру України, а також займалася торгівлею людьми з метою вербування іноземних громадян до своїх збройних сил для подальшої участі в бойових діях в Україні, заявила Комісія ООН з розслідування. Про це йдеться в повідомленні ООН, пише УНН.

Російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об’єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь, здійснюючи безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України

- заявила Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своїй новій доповіді Генеральній Асамблеї ООН.

Комісія, як повідомляється, "також дійшла висновку, що російська влада вербувала до своїх збройних сил чоловіків, які стали жертвами торгівлі людьми в різних країнах, що є порушенням міжнародного права прав людини".

Комісія розслідувала вплив широкомасштабних атак російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України для цивільного населення, зокрема протягом складного зимового періоду 2025-2026 років, а також сукупних наслідків цих атак від осені 2022 року. З роками, як зазначається, систематичні хвилі атак, під час яких одночасно застосовувалися сотні безпілотників і ракет, ставали дедалі частішими й інтенсивнішими та охоплювали дедалі ширшу територію, завдаючи значної шкоди енергетичному сектору України.

За оцінкою Комісії, "російські командири, які віддавали накази про здійснення атак, усвідомлювали, що об’єкти теплопостачання, які вони обирали за цілі у великих населених пунктах, є життєво необхідними для цивільного населення, особливо взимку. Російська влада офіційно заявляла про намір продовжувати атаки та посилалася на плани їх здійснення. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи напади на цивільні об’єкти".

"Зібрані докази свідчать про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України здійснювалися цілеспрямовано, відповідно до державної політики, спрямованої на позбавлення цивільного населення електроенергії та інших життєво необхідних послуг, що залежать від енергопостачання і заподіяння йому страждань. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь", - зазначається у повідомленні.

Комісія спиралася на свідчення 255 осіб, які пережили зиму в описаних вище умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях, а також на інформацію, надану українськими органами влади, лікарями та неурядовими організаціями.

путін несе кримінальну відповідальність за примусові депортації - генпрокурор МКС17.03.23, 18:27 • 508490 переглядiв

Юлія Шрамко

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