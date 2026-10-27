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В ООН признали атаки рф на энергетику Украины военными преступлениями и преступлениями против человечности

Киев • УНН

 • 8220 просмотра

Комиссия ООН заявила о военных преступлениях рф против гражданских объектов и преступлениях против человечности. Также говорится о торговле людьми.

В ООН признали атаки рф на энергетику Украины военными преступлениями и преступлениями против человечности

Российские власти совершили военные преступления, умышленно направляя атаки на гражданские объекты, а также преступления против человечности в виде других бесчеловечных деяний, осуществляя атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а также занимались торговлей людьми с целью вербовки иностранных граждан в свои вооружённые силы для последующего участия в боевых действиях в Украине, заявила Комиссия ООН по расследованию. Об этом говорится в сообщении ООН, пишет УНН.

Российские власти совершили военные преступления, умышленно направляя атаки на гражданские объекты, а также преступления против человечности в виде других бесчеловечных деяний, осуществляя непрерывные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины

- заявила Независимая международная комиссия ООН по расследованию в отношении Украины в своём новом докладе Генеральной Ассамблее ООН.

Комиссия, как сообщается, "также пришла к выводу, что российские власти вербовали в свои вооружённые силы мужчин, которые стали жертвами торговли людьми в разных странах, что является нарушением международного права прав человека".

Комиссия расследовала влияние широкомасштабных атак российских вооружённых сил на энергетическую инфраструктуру Украины на гражданское население, в частности в течение сложного зимнего периода 2025-2026 годов, а также совокупные последствия этих атак с осени 2022 года. С годами, как отмечается, систематические волны атак, во время которых одновременно применялись сотни беспилотников и ракет, становились всё более частыми и интенсивными и охватывали всё более обширную территорию, нанося значительный ущерб энергетическому сектору Украины.

По оценке Комиссии, "российские командиры, отдававшие приказы о проведении атак, осознавали, что объекты теплоснабжения, которые они выбирали в качестве целей в крупных населённых пунктах, являются жизненно необходимыми для гражданского населения, особенно зимой. Российские власти официально заявляли о намерении продолжать атаки и ссылались на планы их осуществления. Комиссия пришла к выводу, что российские власти совершили военные преступления, умышленно направляя нападения на гражданские объекты".

"Собранные доказательства свидетельствуют о том, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины осуществлялись целенаправленно, в соответствии с государственной политикой, направленной на лишение гражданского населения электроэнергии и других жизненно необходимых услуг, зависящих от энергоснабжения, и причинение ему страданий. Комиссия пришла к выводу, что российские власти совершили преступления против человечности в виде других бесчеловечных деяний", - говорится в сообщении.

Комиссия опиралась на показания 255 человек, переживших зиму в описанных выше условиях в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Запорожской и Житомирской областях, а также на информацию, предоставленную украинскими органами власти, врачами и неправительственными организациями.

путин несет уголовную ответственность за принудительные депортации - генпрокурор МУС17.03.23, 18:27 • 508491 просмотр

Юлия Шрамко

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