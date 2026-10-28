Генсек ООН назначил российского дипломата на руководящую должность в сфере разминирования и миротворческих операций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником генерального секретаря по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций ООН по поддержанию мира. Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединённых Наций, пишет УНН.

Детали

Десятников с 2018 года занимает должность посла России в Иордании. Теперь он будет работать на руководящей должности в структуре ООН, которая занимается вопросами миротворчества, в частности противоминной деятельностью и полицейскими компонентами миссий

В сообщении организации подчеркнули многолетний дипломатический опыт российского представителя.

Десятников имеет более 35 лет опыта работы в сфере международных отношений, политических вопросов и безопасности в правительстве, многосторонней дипломатии и регионах, пострадавших от конфликтов – отметили в ООН.

Что известно о новом должностном лице ООН

В 2010–2018 годах Десятников работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России.

Ранее он также был старшим советником по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в постоянном представительстве России при ООН, а в 1997–2000 годах работал в российском посольстве в Иордании.

Кроме того, в течение 1994–1997 годов дипломат неоднократно участвовал в работе Специальной комиссии ООН по Ираку.

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