Золото подешевшало більш ніж на 3,5% за 2 сесії, ринок оцінює ймовірність підвищення ставки ФРС у понад 60%

Ціни на золото стабілізувалися після дводенного падіння більш ніж на 3,5%, а трейдери підвищили ставки на посилення монетарної політики Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Злитки торгувалися поблизу 4 445 доларів за унцію. На ринок тисне загострення між США та Іраном, яке посилило побоювання щодо подальшого зростання цін на енергоносії та інфляції.

Американські військові завдали удару по острову в Ормузькій протоці, після чого Іран відповів атаками на Об'єднані Арабські Емірати та Йорданію. Нафта на цьому тлі продовжила дорожчати після найбільшого за 3 тижні зростання.

Ринок закладає понад 60% ймовірності підвищення ставки

Подорожчання енергоносіїв може посилити інфляційний тиск у США та змусити ФРС підвищувати процентні ставки. Для золота це зазвичай негативний фактор, оскільки дорогоцінний метал не приносить процентного доходу.

Очікування підвищення ставки також посилилися після заяви голови ФРС Кевіна Ворша, який пообіцяв продовжувати боротьбу з інфляцією. Трейдери наразі оцінюють ймовірність підвищення ставки на засіданні 15–16 вересня у понад 60%.

Водночас за підсумками серпня золото подорожчало майже на 10% – це стало найбільшим місячним приростом із січня. Станом на ранок у Сінгапурі спотова ціна золота зросла на 0,2% – до 4 448,64 долара за унцію. Срібло торгувалося приблизно по 66,56 долара за унцію.

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