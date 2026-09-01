Золото подешевело более чем на 3,5% за 2 сессии, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС более чем в 60%

Цены на золото стабилизировались после двухдневного падения более чем на 3,5%, а трейдеры повысили ставки на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Слитки торговались вблизи 4 445 долларов за унцию. На рынок давит обострение между США и Ираном, которое усилило опасения относительно дальнейшего роста цен на энергоносители и инфляции.

Американские военные нанесли удар по острову в Ормузском проливе, после чего Иран ответил атаками на Объединённые Арабские Эмираты и Иорданию. Нефть на этом фоне продолжила дорожать после крупнейшего за 3 недели роста.

Рынок закладывает более 60% вероятности повышения ставки

Удорожание энергоносителей может усилить инфляционное давление в США и вынудить ФРС повышать процентные ставки. Для золота это обычно негативный фактор, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода.

Ожидания повышения ставки также усилились после заявления главы ФРС Кевина Ворша, который пообещал продолжать борьбу с инфляцией. Трейдеры сейчас оценивают вероятность повышения ставки на заседании 15–16 сентября более чем в 60%.

В то же время по итогам августа золото подорожало почти на 10% — это стало наибольшим месячным приростом с января. По состоянию на утро в Сингапуре спотовая цена золота выросла на 0,2% — до 4 448,64 доллара за унцию. Серебро торговалось примерно по 66,56 доллара за унцию.

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