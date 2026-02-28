МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Иран

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Иран в связи с обострением ситуации безопасности на Ближнем Востоке и угрозой ракетных обстрелов и атак. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

В связи с обострением ситуации безопасности на Ближнем Востоке и угрозой ракетных обстрелов и атак, МИД рекомендует гражданам Украины до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в государство Израиль и напоминает о действующей рекомендации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и покинуть ее территорию, обнародованной в начале января - говорится в сообщении.

В МИД призвали украинцев, находящихся в странах региона, сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Гражданам Украины, уже находящимся на территории Израиля, рекомендуется:

неукоснительно соблюдать указания Командования тыла Израиля;

постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и посольства Украины в Государстве Израиль;

минимизировать передвижение и избегать мест массового скопления людей;

заранее выяснить расположение ближайших укрытий.

В случае чрезвычайной ситуации:

горячая линия Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), email: [email protected];

горячая линия посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp), email: [email protected];

круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588, email: [email protected].

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.