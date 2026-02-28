Режим Ирана сам выбрал быть сообщником путина - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары со стороны США и Израиля по Ирану 28 февраля. Он отметил, что иранский режим сам выбрал быть сообщником для российского диктатора владимира путина, сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Подробности

Как отметил Зеленский, за время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед". Их применяли против гражданских и военных украинцев, против украинских городов и против украинской энергетики.

Это справедливо - дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, страдавшим от террора происхождением из Ирана - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина неоднократно выражала свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, вокруг Ирана.

Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники ослабевают - говорится в заявлении.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рев льва" - так называются удары по Ирану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.