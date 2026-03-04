$43.450.22
Наступление рф на Днепр в 2026 году - Филатов уточнил, что имелось в виду

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Мэр Днепра заявил, что его слова были искажены, и указал на необходимость навести порядок в информационном пространстве.

Наступление рф на Днепр в 2026 году - Филатов уточнил, что имелось в виду

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что его слова о том, что "целью весеннего наступления россии в 2026 году является Днепр", были искажены. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Подробности

Филатов отметил: слова о том, что "Днепр будет главной целью для захвата россиянами в 2026 году", он не говорил в интервью Le Monde. Вместо этого он заявил о необходимости навести порядок в информационном пространстве.

Я обращаюсь к тем "ответственным товарищам", в том числе и в погонах, которые считают, что имеют влияние на телеграм-каналы (особенно миллионники) в Украине. И которые убеждают других руководителей, будто способны контролировать контент, который там несется. Я же, как человек, который уже бог знает сколько раз акцентировал внимание на этой теме, еще раз скажу об этом публично. Если кто-то считает, что через телеграм-каналы можно влиять на общественное мнение / зарабатывать деньги / дискредитировать оппонентов / получать дивиденды перед выборами, то они прискорбно ошибаются. Ведь выродки, которых, по вашему мнению, вы держите на крючке, просто у вас под носом отрабатывают российскую повестку дня. Разгоняя такие "новости", они подстрекают панические настроения в стране. В Днепре по меньшей мере

- заявил он.

Напомним

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что 28 февраля российский "шахед" упал в 10 метрах от его частного дома. Он также напомнил, что именно приходится переживать бойцам Сил обороны, которые защищают землю и небо Украины.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Блогеры
Днепр (город)
Украина