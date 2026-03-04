$43.450.22
50.460.14
ukenru
09:19 • 1472 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Андрій Садовий
Олег Синєгубов
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Дубай
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)

Наступ рф на Дніпро в 2026 році - Філатов уточнив, що малось на увазі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Міський голова Дніпра заявив, що його слова були перекручені і вказав на необхідність навести лад в інформаційному просторі.

Наступ рф на Дніпро в 2026 році - Філатов уточнив, що малось на увазі

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що його слова про "ціллю весняного наступу росії в 2026 році є Дніпро", були перекручені. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Філатов зазначив: слова про те, що "Дніпро буде головно ціллю для захоплення росіянами в 2026 році" він не казав в інтерв’ю Le Monde. Натомість він заявив про необхідність навести лад в інформаційному просторі.

Я звертаюся до тих "відповідальних товаришів", зокрема й в погонах, котрі вважають, що мають вплив на телеграм-канали (надто мільйонники) в Україні. І які переконують інших керманичів, нібито здатні контролювати контент, що там несеться. Я ж, як людина, котра вже бозна-скільки разів акцентувала увагу на цій темі, ще раз скажу про це публічно. Якщо хтось вважає, що через телеграм-канали можна впливати на суспільну думку / заробляти гроші / дискредитувати опонентів / здобувати дивіденди перед виборами, то вони прикро помиляються. Адже виродки, котрих, на вашу думку, ви тримаєте на гачку, просто у вас під носом відпрацьовують російський порядок денний. Розганяючи такі "новини", вони підбурюють панічні настрої в країні. У Дніпрі щонайменше

- заявив він.

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що 28 лютого російський "шахед" впав в 10 метрах від його приватного будинку. Він також нагадав, що саме доводиться переживати бійцям Сил оборони, які захищають землю і небо України.

Євген Устименко

