17:19 • 7566 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16:45 • 13223 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 14325 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
16 февраля, 13:44 • 25570 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
16 февраля, 12:57 • 23652 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
16 февраля, 11:42 • 44752 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25404 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29174 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35264 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37934 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
В Германии заявили, что практически исчерпали запасы ракет для ПВО, которые могли бы передать Украине

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Германия почти исчерпала запасы ракет ПВО, которые могла бы отправить Украине. Он подчеркнул, что другие европейские страны также должны увеличить свой вклад в поставки средств ПВО.

В Германии заявили, что практически исчерпали запасы ракет для ПВО, которые могли бы передать Украине

Германия почти исчерпала запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла бы отправить Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире Deutschlandfunk, передает УНН

Если говорить конкретно об обороноспособности, то мы видим, что Владимир Зеленский в Украине исчерпывает запасы противовоздушных ракет. Он еще раз очень убедительно продемонстрировал это в Мюнхене с помощью презентации PowerPoint. Почему поставки, которые на самом деле должна обеспечивать Европа, происходят так медленно? Отчасти потому, что у нас больше нет того, что там еще есть из противовоздушных ракет, например, системы Patriot – это американская продукция 

- сказал Вадефуль. 

Он добавил, что все, что сейчас производится, сразу же поступает в Украину по механизму, который в основном финансируют европейцы, а именно Германия. 

Другие европейцы также могут внести больший вклад. В одной или другой европейской стране есть еще другие вопросы, связанные с противовоздушной обороной, и коллега Писториус снова призвал всех еще раз пересмотреть запасы и активизировать их. Я могу только поддержать это, мы в Германии уже неоднократно это делали. Так что это не зависит от Германии. Мы предоставили все, что имели. Мы финансируем львиную долю, Украина получает то, на что имеет полное право. Об этом уже неоднократно говорилось здесь, потому что Украина защищает нашу свободу, но все остальные европейцы также должны делать больше. И именно это нам сейчас нужно 

- добавил Вадефуль. 

Напомним 

Партнеры Украины объявили о новом масштабном пакете оборонной поддержки на сумму 38 миллиардов долларов, значительная часть которого будет направлена на усиление системы противовоздушной обороны.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Германия
Владимир Зеленский
Украина