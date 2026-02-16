В Германии заявили, что практически исчерпали запасы ракет для ПВО, которые могли бы передать Украине

Германия почти исчерпала запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла бы отправить Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире Deutschlandfunk, передает УНН.

Если говорить конкретно об обороноспособности, то мы видим, что Владимир Зеленский в Украине исчерпывает запасы противовоздушных ракет. Он еще раз очень убедительно продемонстрировал это в Мюнхене с помощью презентации PowerPoint. Почему поставки, которые на самом деле должна обеспечивать Европа, происходят так медленно? Отчасти потому, что у нас больше нет того, что там еще есть из противовоздушных ракет, например, системы Patriot – это американская продукция

Он добавил, что все, что сейчас производится, сразу же поступает в Украину по механизму, который в основном финансируют европейцы, а именно Германия.

Другие европейцы также могут внести больший вклад. В одной или другой европейской стране есть еще другие вопросы, связанные с противовоздушной обороной, и коллега Писториус снова призвал всех еще раз пересмотреть запасы и активизировать их. Я могу только поддержать это, мы в Германии уже неоднократно это делали. Так что это не зависит от Германии. Мы предоставили все, что имели. Мы финансируем львиную долю, Украина получает то, на что имеет полное право. Об этом уже неоднократно говорилось здесь, потому что Украина защищает нашу свободу, но все остальные европейцы также должны делать больше. И именно это нам сейчас нужно