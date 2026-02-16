У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні

Німеччина майже вичерпала запаси ракет протиповітряної оборони, які могли б надіслати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в ефірі Deutschlandfunk, передає УНН.

Якщо говорити конкретно про обороноздатність, то ми бачимо, що Володимир Зеленський в Україні вичерпує запаси протиповітряних ракет. Він ще раз дуже переконливо продемонстрував це в Мюнхені за допомогою презентації PowerPoint. Чому постачання, яке насправді має забезпечувати Європа, відбувається так повільно? Частково тому, що ми більше не маємо того, що там ще є з протиповітряних ракет, наприклад, системи Patriot – це американська продукція

Він додав, що все, що зараз виробляється, відразу ж надходить в Україну за механізмом, який в основному фінансують європейці, а саме Німеччина.

Інші європейці також можуть зробити більший внесок. В одній чи іншій європейській країні є ще інші питання, пов'язані з протиповітряною обороною, і колега Пісторіус знову закликав усіх ще раз переглянути запаси і активізувати їх. Я можу тільки підтримати це, ми в Німеччині вже неодноразово це робили. Тож це не залежить від Німеччини. Ми надали все, що мали. Ми фінансуємо левову частку, Україна отримує те, на що має повне право. Про це вже неодноразово говорилося тут, тому що Україна захищає нашу свободу, але всі інші європейці також повинні робити більше. І саме це нам зараз потрібно