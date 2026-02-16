У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 7586 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 13251 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 14348 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 25604 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 23675 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 44779 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25414 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29176 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35266 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37936 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
0.8м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 19606 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto16 лютого, 13:28 • 27482 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 18736 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16 лютого, 14:49 • 9908 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 7160 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій18:03 • 6684 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 18804 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 25607 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 44781 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 80564 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Музикант
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Гуляйполе
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 2940 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo17:06 • 7262 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 19653 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 27591 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 31124 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм

У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО, які могла б надіслати Україні. Він наголосив, що інші європейські країни також повинні збільшити свій внесок у постачання засобів ППО.

У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні

Німеччина майже вичерпала запаси ракет протиповітряної оборони, які могли б надіслати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в ефірі Deutschlandfunk, передає УНН

Якщо говорити конкретно про обороноздатність, то ми бачимо, що Володимир Зеленський в Україні вичерпує запаси протиповітряних ракет. Він ще раз дуже переконливо продемонстрував це в Мюнхені за допомогою презентації PowerPoint. Чому постачання, яке насправді має забезпечувати Європа, відбувається так повільно? Частково тому, що ми більше не маємо того, що там ще є з протиповітряних ракет, наприклад, системи Patriot – це американська продукція 

- сказав Вадефуль. 

Він додав, що все, що зараз виробляється, відразу ж надходить в Україну за механізмом, який в основному фінансують європейці, а саме Німеччина. 

Інші європейці також можуть зробити більший внесок. В одній чи іншій європейській країні є ще інші питання, пов'язані з протиповітряною обороною, і колега Пісторіус знову закликав усіх ще раз переглянути запаси і активізувати їх. Я можу тільки підтримати це, ми в Німеччині вже неодноразово це робили. Тож це не залежить від Німеччини. Ми надали все, що мали. Ми фінансуємо левову частку, Україна отримує те, на що має повне право. Про це вже неодноразово говорилося тут, тому що Україна захищає нашу свободу, але всі інші європейці також повинні робити більше. І саме це нам зараз потрібно 

- додав Вадефуль. 

Нагадаємо 

Партнери України оголосили про новий масштабний пакет оборонної підтримки на суму 38 мільярдів доларів, значна частина якого буде спрямована на посилення системи протиповітряної оборони.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна