Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" опережает Орбана на 20 процентов - опрос
Киев • УНН
Опрос Median показал, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" опережает провластную "Фидес" на 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей. "Тиса" имеет поддержку 55% против 35% у "Фидес".
В Венгрии оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра опережает правящую партию "Фидес" Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Median.
Подробности
Партия "Тиса" увеличила свое преимущество над "Фидес" до 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей, а также на 11 процентных пунктов среди остального населения, имеющего право голоса.
"Тиса" пользуется поддержкой 55% определившихся избирателей, тогда как у "Фидес" поддержка составляет 35%.
Данный опрос проводился в период с 18 по 23 февраля 2026 года. Было опрошено 1000 человек; погрешность составляет +-3,5 пункта.
Напомним
21 февраля в Венгрии началась парламентская избирательная кампания, где премьер-министр Виктор Орбан и оппозиционный политик Петер Мадьяр борются за пост главы правительства.
В начале февраля 2026 года лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан планирует слить его интимные видео, назвав это "шантажом в стиле рф".
Впоследствии Еврокомиссия уменьшила публичную критику правительства Орбана, чтобы избежать обвинений во вмешательстве и не подпитывать его антибрюссельскую кампанию.