Украина оценивает ущерб нефтепровода "Дружба" - Bloomberg узнал, что известно о ремонте

Украина все еще оценивает значительный ущерб, нанесенный российскими беспилотниками ключевому объекту нефтепровода "Дружба", "что означает, что проблема, которая сорвала помощь Европейского Союза Киеву и санкции против Москвы, видимо, затянется", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Атака в прошлом месяце вызвала пожар в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней, и повредила многочисленные единицы оборудования, силовые кабели, трансформаторы и систему обнаружения утечек, отвечающую за герметизацию трубопровода", заявил в интервью главный исполнительный директор украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий. "Учитывая масштабы разрушений, полная оценка требует времени и, как ожидается, будет готова в ближайшее время", добавил он.

Прерывание транспортировки российской нефти через "Дружбу" в Венгрию и Словакию побудило обе страны обвинить Украину в удержании поставок, отрицая повреждения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он заблокирует жизненно важную поддержку Украины, включая 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов США) кредита ЕС, пока не будет восстановлен транзит. Словакия заявляла о приостановке экстренной поставки электроэнергии в страну. Две страны, которые поддерживают тесные связи с Кремлем, также заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы, пишет издание.

Блокада помощи Венгрией разозлила другие столицы ЕС, поскольку они обвинили Будапешт в нарушении принципа искреннего сотрудничества, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

На встрече посланников ЕС в Брюсселе на этой неделе некоторые страны озвучили идею миссии по проверке фактов на местах, чтобы вырваться из тупика, поскольку Украине срочно нужны заблокированные средства, добавили источники. В четверг Орбан в письме к президенту Евросовета заявил, что он поддерживает "идею миссии по установлению фактов" с участием делегатов из Венгрии и Словакии. В пятницу он заявил в видеосообщении, что обе страны призывают к такой миссии.

Украина борется с неустанными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру страны, которые оставили миллионы людей без электроэнергии и отопления в разгар зимы. Энергетические компании со всей страны были вынуждены направить свои ремонтные бригады в Киев, чтобы помочь восстановить электроснабжение и отопление. Нафтогаз также был вынужден развернуть своих инженеров, сказал Корецкий. Работы на трубопроводе также осложнялись низкими температурами, которые упали до -20°C в январе и в начале этого месяца, пишет издание.

Нефтепровод "Дружба", как отмечает издание, был поврежден после того, как российские войска нанесли удар дронами 27 января, о чем сообщил украинский военный чиновник, который говорил на условиях анонимности, ссылаясь на соображения безопасности. Хотя некоторые дроны были сбиты, когда они приближались к месту, несколько достигли цели, вызвав массовый пожар, сказал чиновник.

По словам Корецкого, "в результате атаки произошел пожар в большом резервуаре, который помогает обеспечить гладкую и бесперебойную подачу топлива в трубопроводную систему "Дружба". "Существовал риск обрушения и массового разлива нефти, поэтому было принято решение перекачивать топливо из резервуара в трубопровод во время атаки". "Если бы резервуар не был почти полностью опорожнен, тушению пожара потребовалось бы значительно больше чем 10 дней", сказал он. "Перекачка горячей нефти привела к аварийной остановке насосной установки, но это помогло предотвратить разлив", пишет издание.

"Это крупнейшее нефтехранилище в Европе, диаметр которого равен размеру футбольного поля, - сказал Корецкий. - Работники, рискуя своей жизнью во время атаки, пытались опорожнить резервуар через трубопровод, поскольку существовал риск обрушения, что привело бы к крупнейшей экологической катастрофе в регионе".

"Огонь и горячая нефть нанесли значительные повреждения объекту", добавил он. "Оценка ущерба будет включать затраты, перечень необходимого оборудования для замены и предварительный график ремонтных работ", пишет издание.

Венгрия и Словакия не обвиняли Россию в перебоях в подаче, а вместо этого заявили, не предоставив никаких доказательств, что технических причин для остановки поставок нет, пишет издание.

"Словакия неоднократно заявляла, что трубопровод будет восстановлен в течение нескольких дней, ссылаясь на обновления из Украины, но затем перенесла дату на несколько дней позже. Правительство делало это дважды на этой неделе, прежде чем премьер-министр Роберт Фицо заявил в среду, что дата была перенесена как минимум на 3 марта", отмечает издание.

Украинские и европейские официальные лица "заявили, что Киев никогда не предоставлял никаких сроков завершения ремонтных работ", пишет издание.

Венгрия, отмечает издание, отказалась от альтернативных поставок нефти через Украину или Хорватию, утверждая, что российская нефть дешевле. Страна тратит более 5 миллиардов евро в год на российское ископаемое топливо.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник заявил, что нет никакой "физической причины" для нарушения потоков нефти, и что это было "чисто политическое решение Украины". Орбан сделал свое несогласие с украинской помощью центральным элементом предвыборной кампании, пишет издание.

Во время визита европейских лидеров в Киев во вторник, посвященного четырехлетию с момента начала полномасштабного вторжения России, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы продолжаются, предложив венгерскому премьер-министру Орбану обсудить атаки с главой Кремля Владимиром Путиным, указывает издание.

