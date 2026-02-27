Украина оценивает ущерб нефтепровода "Дружба" - Bloomberg узнал, что известно о ремонте

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 5154 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 11635 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 21976 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 24853 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 32742 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 48637 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43901 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38267 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32720 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52759 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
82%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 10838 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 10321 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 16143 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 11562 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 9202 просмотра
публикации
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 4206 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 5962 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 9402 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 11661 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 16259 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Сергей Кислыця
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 1456 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 20849 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 51478 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 60924 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 62846 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Старлинк

Украина оценивает ущерб нефтепровода "Дружба" - Bloomberg узнал, что известно о ремонте

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина оценивает значительный ущерб после атаки российских беспилотников на ключевой объект нефтепровода "Дружба", что может затянуть вопрос помощи ЕС Киеву и санкций против Москвы. Венгрия и Словакия обвиняют Украину в удержании поставок, блокируя помощь ЕС.

Украина оценивает ущерб нефтепровода "Дружба" - Bloomberg узнал, что известно о ремонте

Украина все еще оценивает значительный ущерб, нанесенный российскими беспилотниками ключевому объекту нефтепровода "Дружба", "что означает, что проблема, которая сорвала помощь Европейского Союза Киеву и санкции против Москвы, видимо, затянется", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Атака в прошлом месяце вызвала пожар в резервуаре для хранения, который тушили 10 дней, и повредила многочисленные единицы оборудования, силовые кабели, трансформаторы и систему обнаружения утечек, отвечающую за герметизацию трубопровода", заявил в интервью главный исполнительный директор украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий. "Учитывая масштабы разрушений, полная оценка требует времени и, как ожидается, будет готова в ближайшее время", добавил он.

Прерывание транспортировки российской нефти через "Дружбу" в Венгрию и Словакию побудило обе страны обвинить Украину в удержании поставок, отрицая повреждения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он заблокирует жизненно важную поддержку Украины, включая 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов США) кредита ЕС, пока не будет восстановлен транзит. Словакия заявляла о приостановке экстренной поставки электроэнергии в страну. Две страны, которые поддерживают тесные связи с Кремлем, также заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы, пишет издание.

Блокада помощи Венгрией разозлила другие столицы ЕС, поскольку они обвинили Будапешт в нарушении принципа искреннего сотрудничества, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

На встрече посланников ЕС в Брюсселе на этой неделе некоторые страны озвучили идею миссии по проверке фактов на местах, чтобы вырваться из тупика, поскольку Украине срочно нужны заблокированные средства, добавили источники. В четверг Орбан в письме к президенту Евросовета заявил, что он поддерживает "идею миссии по установлению фактов" с участием делегатов из Венгрии и Словакии. В пятницу он заявил в видеосообщении, что обе страны призывают к такой миссии.

Орбан и Фицо договорились о «следственной комиссии» по «Дружбе» и требуют у Зеленского доступ27.02.26, 13:35 • 3190 просмотров

Украина борется с неустанными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру страны, которые оставили миллионы людей без электроэнергии и отопления в разгар зимы. Энергетические компании со всей страны были вынуждены направить свои ремонтные бригады в Киев, чтобы помочь восстановить электроснабжение и отопление. Нафтогаз также был вынужден развернуть своих инженеров, сказал Корецкий. Работы на трубопроводе также осложнялись низкими температурами, которые упали до -20°C в январе и в начале этого месяца, пишет издание.

Нефтепровод "Дружба", как отмечает издание, был поврежден после того, как российские войска нанесли удар дронами 27 января, о чем сообщил украинский военный чиновник, который говорил на условиях анонимности, ссылаясь на соображения безопасности. Хотя некоторые дроны были сбиты, когда они приближались к месту, несколько достигли цели, вызвав массовый пожар, сказал чиновник.

По словам Корецкого, "в результате атаки произошел пожар в большом резервуаре, который помогает обеспечить гладкую и бесперебойную подачу топлива в трубопроводную систему "Дружба". "Существовал риск обрушения и массового разлива нефти, поэтому было принято решение перекачивать топливо из резервуара в трубопровод во время атаки". "Если бы резервуар не был почти полностью опорожнен, тушению пожара потребовалось бы значительно больше чем 10 дней", сказал он. "Перекачка горячей нефти привела к аварийной остановке насосной установки, но это помогло предотвратить разлив", пишет издание.

"Это крупнейшее нефтехранилище в Европе, диаметр которого равен размеру футбольного поля, - сказал Корецкий. - Работники, рискуя своей жизнью во время атаки, пытались опорожнить резервуар через трубопровод, поскольку существовал риск обрушения, что привело бы к крупнейшей экологической катастрофе в регионе".

"Огонь и горячая нефть нанесли значительные повреждения объекту", добавил он. "Оценка ущерба будет включать затраты, перечень необходимого оборудования для замены и предварительный график ремонтных работ", пишет издание.

Венгрия и Словакия не обвиняли Россию в перебоях в подаче, а вместо этого заявили, не предоставив никаких доказательств, что технических причин для остановки поставок нет, пишет издание.

"Словакия неоднократно заявляла, что трубопровод будет восстановлен в течение нескольких дней, ссылаясь на обновления из Украины, но затем перенесла дату на несколько дней позже. Правительство делало это дважды на этой неделе, прежде чем премьер-министр Роберт Фицо заявил в среду, что дата была перенесена как минимум на 3 марта", отмечает издание.

Украинские и европейские официальные лица "заявили, что Киев никогда не предоставлял никаких сроков завершения ремонтных работ", пишет издание.

Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной23.02.26, 14:02 • 31183 просмотра

Венгрия, отмечает издание, отказалась от альтернативных поставок нефти через Украину или Хорватию, утверждая, что российская нефть дешевле. Страна тратит более 5 миллиардов евро в год на российское ископаемое топливо.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник заявил, что нет никакой "физической причины" для нарушения потоков нефти, и что это было "чисто политическое решение Украины". Орбан сделал свое несогласие с украинской помощью центральным элементом предвыборной кампании, пишет издание.

Во время визита европейских лидеров в Киев во вторник, посвященного четырехлетию с момента начала полномасштабного вторжения России, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы продолжаются, предложив венгерскому премьер-министру Орбану обсудить атаки с главой Кремля Владимиром Путиным, указывает издание.

Фицо принял предложение Зеленского провести совместные переговоры по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества27.02.26, 19:16 • 326 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Морозы в Украине
Санкции
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Нафтогаз
Bloomberg L.P.
Роберт Фицо
Европейский Союз
Брюссель
Хорватия
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Киев