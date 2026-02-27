Україна оцінює збитки нафтопроводу "Дружба" - Bloomberg дізналося, що відомо щодо ремонту

Україна все ще оцінює значні збитки, завдані російськими безпілотниками ключовому об'єкту нафтопроводу "Дружба", "що означає, що проблема, яка зірвала допомогу Європейського Союзу Києву і санкції проти москви, мабуть, затягнуться", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Атака минулого місяця спричинила пожежу в резервуарі для зберігання, яку гасили 10 днів, і пошкодила численні одиниці обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків, що відповідає за герметизацію трубопроводу", заявив в інтерв'ю головний виконавчий директор української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький. "Враховуючи масштаби руйнувань, повна оцінка потребує часу і, як очікується, буде готова найближчим часом", додав він.

Переривання транспортування російської нафти через "Дружбу" до Угорщини та Словаччини спонукало обидві країни звинуватити Україну в утриманні поставок, заперечуючи пошкодження. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він заблокує життєво важливу підтримку України, включаючи 90 мільярдів євро (106 мільярдів доларів США) кредиту ЄС, доки не буде відновлено транзит. Словаччина заявляла про призупинку екстреного постачання електроенергії до країни. Дві країни, які підтримують тісні зв'язки з кремлем, також заблокували останній пакет санкцій ЄС проти москви, пише видання.

Блокада допомоги Угорщиною розлютила інші столиці ЄС, оскільки вони звинуватили Будапешт у порушенні принципу щирої співпраці, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

На зустрічі посланців ЄС у Брюсселі цього тижня деякі країни озвучили ідею місії для перевірки фактів на місцях, щоб вирватися з глухого кута, оскільки Україні терміново потрібні заблоковані кошти, додали джерела. У четвер Орбан у листі до президента Євроради заявив, що він підтримує "ідею місії з встановлення фактів" за участю делегатів з Угорщини та Словаччини. У п'ятницю він заявив у відеодописі, що обидві країни закликають до такої місії.

Орбан з Фіцо домовився про "слідчу комісію" щодо "Дружби" і вимагає у Зеленського доступ

Україна бореться з невпинними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру країни, які залишили мільйони людей без електроенергії та опалення в розпал зими. Енергетичні компанії з усієї країни були змушені направити свої ремонтні бригади до Києва, щоб допомогти відновити електропостачання та опалення. Нафтогаз також був змушений розгорнути своїх інженерів, сказав Корецький. Роботи на трубопроводі також ускладнювалися низькими температурами, які впали до -20°C у січні та на початку цього місяця, пише видання.

Нафтопровід "Дружба", як зазначає видання, був пошкоджений після того, як російські війська завдали удару дронами 27 січня, про що повідомив український військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності, посилаючись на міркування безпеки. Хоча деякі дрони були збиті, коли вони наближалися до місця, кілька досягли цілі, спричинивши масову пожежу, сказав чиновник.

За словами Корецького, "внаслідок атаки сталася пожежа у великому резервуарі, який допомагає забезпечити гладку і безперебійну подачу палива до трубопровідної системи "Дружба". "Існував ризик обвалення та масового розливу нафти, тому було ухвалено рішення перекачувати паливо з резервуара в трубопровід під час атаки". "Якби резервуар не був майже повністю спорожнений, згасанню пожежі потрібно було б значно більше ніж 10 днів", сказав він. "Перекачування гарячої нафти призвело до аварійного зупинення насосної установки, але це допомогло запобігти розливу", пише видання.

"Це найбільший нафтосховище в Європі, діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля, - сказав Корецький. - Працівники, ризикуючи своїм життям під час атаки, намагалися спорожнити резервуар через трубопровід, оскільки існував ризик обвалення, що призвело б до найбільшої екологічної катастрофи в регіоні".

"Вогонь та гаряча нафта завдали значних пошкоджень об'єкту", додав він. "Оцінка збитків включатиме витрати, перелік необхідного обладнання для заміни та попередній графік ремонтних робіт", пише видання.

Угорщина та Словаччина не звинувачували росію у перебоях в подачі, а натомість заявили, не надавши жодних доказів, що технічних причин для зупинки постачання немає, пише видання.

"Словаччина неодноразово заявляла, що трубопровід буде відновлено протягом кількох днів, посилаючись на оновлення з України, але потім перенесла дату на кілька днів пізніше. Уряд робив це двічі цього тижня, перш ніж прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив у середу, що дату було перенесено щонайменше на 3 березня", зазначає видання.

Українські та європейські офіційні особи "заявили, що Київ ніколи не надавав жодних термінів завершення ремонтних робіт", пише видання.

Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною

Угорщина, зауважує видання, відмовилася від альтернативних поставок нафти через Україну чи Хорватію, стверджуючи, що російська нафта дешевша. Країна витрачає понад 5 мільярдів євро на рік на російське викопне паливо.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в понеділок заявив, що немає жодної "фізичної причини" для порушення потоків нафти, і що це було "чисто політичне рішення України". Орбан зробив свою незгоду з українською допомогою центральним елементом передвиборчої кампанії, пише видання.

Під час візиту європейських лідерів до Києва у вівторок, присвяченого чотириріччю з моменту початку повномасштабного вторгнення росії, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ремонтні роботи тривають, запропонувавши угорському прем'єр-міністру Орбану обговорити атаки з главою кремля володимиром путіним, вказує видання.

Фіцо прийняв пропозицію Зеленського провести спільні переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці