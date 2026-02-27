$43.210.03
Фіцо прийняв пропозицію Зеленського провести спільні переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Словаччини Роберт Фіцо погодився на пропозицію Володимира Зеленського провести переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Це сталося після обговорення проблем з транзитом нафти через Україну.

Фіцо прийняв пропозицію Зеленського провести спільні переговори щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці

Президент Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Президент України Володимир Зеленський запропонував провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці, на що словацький лідер погодився. Про це написав Фіцо у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

"У зв'язку з нафтовою кризою в Словаччині я сьогодні телефонував Президенту України Володимиру Зеленському. Я попросив його повідомити, коли і чи взагалі буде відновлено транзит нафти через територію України до Словаччини. Я аргументував це тим, що ми маємо законне право на такий імпорт на підставі підписаних угод з постачальниками, а також рішення ЄС про видобуток енергетичних сировинних матеріалів з росії до кінця 2027 року", - написав Фіцо.

Він додав, що поінформував Зеленського, що його рішення про припинення транзиту нафти спричиняє для Словаччини логістичні труднощі та економічні збитки.

"Розмова підтвердила, що ми маємо різні погляди на стан нафтопроводу. Хоча наша розвідувальна інформація підтверджує, що нафтопровід не пошкоджений і ніщо не перешкоджає транзиту нафти, Президент України наполягав, що ремонт нафтопроводу вимагає багато часу. З цієї причини, щоб уникнути непорозумінь, я поінформував українського президента, що спільно з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном ми пропонуємо створити інспекційну групу, до складу якої увійдуть експерти, призначені Європейською комісією та державами-членами ЄС, яка безпосередньо на місці встановить фактичний стан технічного пошкодження нафтопроводу або його здатність продовжувати транзит нафти на територію Словаччини", - додав Фіцо.

Також він додав, що українська сторона досі не дозволила словацькому послу в Києві провести таку інспекцію і що така можливість не була надана навіть послу Європейського Союзу в Україні.

"Президент Зеленський відхилив таку інспекційну діяльність, посилаючись на негативну позицію українських спецслужб. Президент України запропонував провести спільні переговори зі словацькою стороною щодо всіх аспектів українсько-словацької співпраці. Я прийняв це запрошення і попросив Уряд Словаччини та Міністерство закордонних справ і європейських справ Словаччини у співпраці з українською стороною знайти відповідний термін для такої зустрічі, причому я віддаю перевагу зустрічі з українським президентом на території однієї з держав-членів ЄС, яку український президент інтенсивно відвідує", - резюмував Фіцо.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав темою сьогоднішніх телефонних переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським нафтопровід "Дружба".

Павло Башинський

