Солнечно и без осадков: какой будет погода в Украине на экваторе марта
Киев • УНН
В воскресенье в Украине ожидается до 13 градусов тепла, без осадков. В Киеве и области воздух прогреется до 12 градусов при малооблачной погоде.
В воскресенье, 15 марта, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в воскресенье ни в одном из регионов Украины не ожидается.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке страны порывы 15-20 м/с. Температура днем 8-13° тепла
В Киеве и области 15 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +10°...+12°.
