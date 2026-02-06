Папа Римский Лев XIV призвал к перемирию на время Зимней Олимпиады-2026
Папа Лев XIV призвал к олимпийскому перемирию в начале зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он подчеркнул ценности честной конкуренции и назвал спорт "выражением нашей человечности".
Папа Лев XIV вновь призвал к олимпийскому миру в начале зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.
Детали
В письме от имени примерно 1,4 миллиарда католиков в мире, опубликованном в пятницу, Папа Лев решительно призвал все государства вновь открыть для себя и уважать олимпийское перемирие как инструмент надежды.
Лев — первый папа из США и заядлый поклонник спорта — подчеркнул ценности, которые передаются через честную конкуренцию, и назвал спорт "выражением нашей человечности".
В своем письме под названием "Жизнь в изобилии: о ценности спорта" он отметил, что спорт объединяет, не сосредотачивается исключительно на результате и признает достоинство всех участников.
Он также подчеркнул важность олимпийского перемирия — концепции, восходящей ко временам древних Олимпийских игр.
"Институт Перемирия исходит из убеждения, что участие в общественных играх представляет собой индивидуальный и коллективный путь к добродетели и совершенству", — пояснил понтифик.
"Когда мы занимаемся спортом с этим духом и в таких условиях, это способствует росту братской солидарности и общего блага".
В то же время папа предупредил об опасностях односторонней концентрации на результате и прибыли в спорте.
"Проблемы возникают, когда бизнес становится основной или единственной мотивацией. Когда это происходит, решения больше не основываются на человеческом достоинстве".
