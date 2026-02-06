Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026

$43.140.03
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
12:09 • 4558 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
11:00 • 15789 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
09:41 • 14579 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 17686 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
5 лютого, 15:05 • 58279 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 14:39 • 52308 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40744 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
5 лютого, 10:18 • 52631 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
5 лютого, 10:05 • 97238 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВ
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
14:41 • 58 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
11:00 • 15790 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 15:05 • 58283 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Еммануель Бонн
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка
Соціальна мережа

Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Папа Лев XIV закликав до олімпійського перемир'я на початку зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Він підкреслив цінності чесної конкуренції та назвав спорт "вираженням нашої людяності".

Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026

Папа Лев XIV знову закликав до олімпійського миру на початку зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur, пише УНН.

Деталі

У листі від імені приблизно 1,4 мільярда католиків у світі, опублікованому у п’ятницю, Папа Лев рішуче закликав усі держави знову відкрити для себе та поважати олімпійське перемир’я як інструмент надії.

Лев — перший папа зі США та завзятий шанувальник спорту — підкреслив цінності, які передаються через чесну конкуренцію, і назвав спорт "вираженням нашої людяності".

У своєму листі під назвою "Життя у достатку: про цінність спорту" він зазначив, що спорт об’єднує, не зосереджується виключно на результаті та визнає гідність усіх учасників.

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців, які потерпають через атаки на енергетику04.02.26, 20:27 • 5066 переглядiв

Він також наголосив на важливості олімпійського перемир’я — концепції, що сягає часів стародавніх Олімпійських ігор.

"Інституція Перемир’я походить із переконання, що участь у громадських іграх становить індивідуальний та колективний шлях до чесноти та досконалості", — пояснив понтифік.

"Коли ми займаємося спортом із цим духом та за таких умов, це сприяє зростанню братерської солідарності та загального блага".

Водночас папа попередив про небезпеки односторонньої концентрації на результаті та прибутку в спорті.

"Проблеми виникають, коли бізнес стає основною або єдиною мотивацією. Коли це трапляється, рішення більше не ґрунтуються на людській гідності".

Понад 650 українських спортсменів загинули внаслідок агресії рф: Сибіга у день відкриття Олімпіади-202606.02.26, 16:15 • 532 перегляди

Ольга Розгон

СпортНовини Світу
Лев XIV
Мілан
Сполучені Штати Америки