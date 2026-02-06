Папа Римський Лев XIV закликав до перемир’я на час Зимової Олімпіади-2026
Папа Лев XIV закликав до олімпійського перемир'я на початку зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Він підкреслив цінності чесної конкуренції та назвав спорт "вираженням нашої людяності".
Папа Лев XIV знову закликав до олімпійського миру на початку зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur, пише УНН.
Деталі
У листі від імені приблизно 1,4 мільярда католиків у світі, опублікованому у п’ятницю, Папа Лев рішуче закликав усі держави знову відкрити для себе та поважати олімпійське перемир’я як інструмент надії.
Лев — перший папа зі США та завзятий шанувальник спорту — підкреслив цінності, які передаються через чесну конкуренцію, і назвав спорт "вираженням нашої людяності".
У своєму листі під назвою "Життя у достатку: про цінність спорту" він зазначив, що спорт об’єднує, не зосереджується виключно на результаті та визнає гідність усіх учасників.
Він також наголосив на важливості олімпійського перемир’я — концепції, що сягає часів стародавніх Олімпійських ігор.
"Інституція Перемир’я походить із переконання, що участь у громадських іграх становить індивідуальний та колективний шлях до чесноти та досконалості", — пояснив понтифік.
"Коли ми займаємося спортом із цим духом та за таких умов, це сприяє зростанню братерської солідарності та загального блага".
Водночас папа попередив про небезпеки односторонньої концентрації на результаті та прибутку в спорті.
"Проблеми виникають, коли бізнес стає основною або єдиною мотивацією. Коли це трапляється, рішення більше не ґрунтуються на людській гідності".
