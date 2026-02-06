Понад 650 українських спортсменів загинули внаслідок агресії рф: Сибіга у день відкриття Олімпіади-2026
Київ • УНН
Внаслідок агресії рф загинули понад 650 українських спортсменів та тренерів, зруйновано понад 800 спортивних споруд. МЗС закликає міжнародні організації зберегти санкції проти росії.
Внаслідок агресії росії загинули понад 650 українських спортсменів і тренерів, а також було знищено понад 800 спортивних споруд, серед яких 20 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських тренувальних центрів. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
Міністр наголосив, що для українських спортсменів ці змагання мають особливе значення, адже підготовка проходила в умовах повномасштабної війни, постійних ударів по енергетичній інфраструктурі та руйнувань спортивних об’єктів.
Сибіга підкреслив, що війна завдала важких втрат українській спортивній спільноті, однак не зламала дух спортсменів. Водночас він зазначив, що на континенті, де тривають Олімпійські ігри, відбувається найбільша агресія в Європі з часів Другої світової війни, тому послаблення обмежень для представників держав-агресорів є неприпустимим.
Разом із міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним глава МЗС звернувся до міжнародних спортивних організацій із закликом дотримуватися принципів чесного спорту та залишити всі санкції в силі.
Він також нагадав, що росія системно порушує міжнародні спортивні правила та Олімпійську хартію, зокрема через вторгнення під час Олімпійських перемир’їв та масштабну державну допінгову програму. Окрім того, спорт у росії тісно пов’язаний із військовою пропагандою.
Цього року українські спортсмени змагаються в 11 зимових дисциплінах, серед яких біатлон, гірськолижний спорт, лижні гонки, санний спорт, сноубординг, фристайл, фігурне катання та шорт-трек.
У МЗС побажали українській збірній успіхів на змаганнях.
