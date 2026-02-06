Понад 650 українських спортсменів загинули внаслідок агресії рф: Сибіга у день відкриття Олімпіади-2026

$43.140.03
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 14327 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 13876 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 16981 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 57210 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 51879 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40449 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 52412 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96556 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35733 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 20362 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ08:45 • 5214 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 12356 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo10:22 • 3666 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 10948 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 11089 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 14327 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 29120 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 57210 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96556 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Донецька область
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 17647 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 20530 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 29887 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 33122 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 70049 перегляди
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Опалення
Золото

Понад 650 українських спортсменів загинули внаслідок агресії рф: Сибіга у день відкриття Олімпіади-2026

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Внаслідок агресії рф загинули понад 650 українських спортсменів та тренерів, зруйновано понад 800 спортивних споруд. МЗС закликає міжнародні організації зберегти санкції проти росії.

Понад 650 українських спортсменів загинули внаслідок агресії рф: Сибіга у день відкриття Олімпіади-2026

Внаслідок агресії росії загинули понад 650 українських спортсменів і тренерів, а також було знищено понад 800 спортивних споруд, серед яких 20 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських тренувальних центрів. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Міністр наголосив, що для українських спортсменів ці змагання мають особливе значення, адже підготовка проходила в умовах повномасштабної війни, постійних ударів по енергетичній інфраструктурі та руйнувань спортивних об’єктів.

За його словами, внаслідок агресії росії загинули понад 650 українських спортсменів і тренерів, а також було знищено понад 800 спортивних споруд, серед яких 20 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських тренувальних центрів.

Сибіга підкреслив, що війна завдала важких втрат українській спортивній спільноті, однак не зламала дух спортсменів. Водночас він зазначив, що на континенті, де тривають Олімпійські ігри, відбувається найбільша агресія в Європі з часів Другої світової війни, тому послаблення обмежень для представників держав-агресорів є неприпустимим.

Разом із міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним глава МЗС звернувся до міжнародних спортивних організацій із закликом дотримуватися принципів чесного спорту та залишити всі санкції в силі.

Він також нагадав, що росія системно порушує міжнародні спортивні правила та Олімпійську хартію, зокрема через вторгнення під час Олімпійських перемир’їв та масштабну державну допінгову програму. Окрім того, спорт у росії тісно пов’язаний із військовою пропагандою.

Цього року українські спортсмени змагаються в 11 зимових дисциплінах, серед яких біатлон, гірськолижний спорт, лижні гонки, санний спорт, сноубординг, фристайл, фігурне катання та шорт-трек.

У МЗС побажали українській збірній успіхів на змаганнях.

НОК України розкрив деталі перебування збірної на Олімпійських іграх 2026. Усі 46 українських спортсменів вчасно акредитовані та допущені до змагань, проблем з логістикою та травмами немає.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніСпорт
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Україна