Более 650 украинских спортсменов погибли в результате агрессии рф: Сибига в день открытия Олимпиады-2026

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 3924 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 14802 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 14085 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 17189 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 57566 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 52019 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40544 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52478 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 96778 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35767 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.3м/с
73%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 20665 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ08:45 • 5790 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 12643 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 3886 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 11470 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 11473 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 14802 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 29317 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 57566 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 96778 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 17727 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 20613 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 29965 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 33202 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 70217 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Отопление
Золото

Более 650 украинских спортсменов погибли в результате агрессии рф: Сибига в день открытия Олимпиады-2026

Киев • УНН

 • 246 просмотра

В результате агрессии рф погибли более 650 украинских спортсменов и тренеров, разрушено более 800 спортивных сооружений. МИД призывает международные организации сохранить санкции против россии.

Более 650 украинских спортсменов погибли в результате агрессии рф: Сибига в день открытия Олимпиады-2026

В результате агрессии россии погибли более 650 украинских спортсменов и тренеров, а также было уничтожено более 800 спортивных сооружений, среди которых 20 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных центров. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Министр подчеркнул, что для украинских спортсменов эти соревнования имеют особое значение, ведь подготовка проходила в условиях полномасштабной войны, постоянных ударов по энергетической инфраструктуре и разрушений спортивных объектов.

По его словам, в результате агрессии россии погибли более 650 украинских спортсменов и тренеров, а также было уничтожено более 800 спортивных сооружений, среди которых 20 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных центров.

Сибига подчеркнул, что война нанесла тяжелые потери украинскому спортивному сообществу, однако не сломила дух спортсменов. В то же время он отметил, что на континенте, где продолжаются Олимпийские игры, происходит крупнейшая агрессия в Европе со времен Второй мировой войны, поэтому ослабление ограничений для представителей государств-агрессоров является недопустимым.

Вместе с министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным глава МИД обратился к международным спортивным организациям с призывом соблюдать принципы честного спорта и оставить все санкции в силе.

Он также напомнил, что россия системно нарушает международные спортивные правила и Олимпийскую хартию, в частности из-за вторжения во время Олимпийских перемирий и масштабной государственной допинговой программы. Кроме того, спорт в россии тесно связан с военной пропагандой.

В этом году украинские спортсмены соревнуются в 11 зимних дисциплинах, среди которых биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, санный спорт, сноубординг, фристайл, фигурное катание и шорт-трек.

В МИД пожелали украинской сборной успехов на соревнованиях.

Напомним

НОК Украины раскрыл детали пребывания сборной на Олимпийских играх 2026. Все 46 украинских спортсменов вовремя аккредитованы и допущены к соревнованиям, проблем с логистикой и травмами нет.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеСпорт
российская пропаганда
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Украина