Более 650 украинских спортсменов погибли в результате агрессии рф: Сибига в день открытия Олимпиады-2026
Киев • УНН
В результате агрессии рф погибли более 650 украинских спортсменов и тренеров, разрушено более 800 спортивных сооружений. МИД призывает международные организации сохранить санкции против россии.
В результате агрессии россии погибли более 650 украинских спортсменов и тренеров, а также было уничтожено более 800 спортивных сооружений, среди которых 20 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных центров. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Министр подчеркнул, что для украинских спортсменов эти соревнования имеют особое значение, ведь подготовка проходила в условиях полномасштабной войны, постоянных ударов по энергетической инфраструктуре и разрушений спортивных объектов.
По его словам, в результате агрессии россии погибли более 650 украинских спортсменов и тренеров, а также было уничтожено более 800 спортивных сооружений, среди которых 20 олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских тренировочных центров.
Сибига подчеркнул, что война нанесла тяжелые потери украинскому спортивному сообществу, однако не сломила дух спортсменов. В то же время он отметил, что на континенте, где продолжаются Олимпийские игры, происходит крупнейшая агрессия в Европе со времен Второй мировой войны, поэтому ослабление ограничений для представителей государств-агрессоров является недопустимым.
Вместе с министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным глава МИД обратился к международным спортивным организациям с призывом соблюдать принципы честного спорта и оставить все санкции в силе.
Он также напомнил, что россия системно нарушает международные спортивные правила и Олимпийскую хартию, в частности из-за вторжения во время Олимпийских перемирий и масштабной государственной допинговой программы. Кроме того, спорт в россии тесно связан с военной пропагандой.
В этом году украинские спортсмены соревнуются в 11 зимних дисциплинах, среди которых биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, санный спорт, сноубординг, фристайл, фигурное катание и шорт-трек.
В МИД пожелали украинской сборной успехов на соревнованиях.
Напомним
НОК Украины раскрыл детали пребывания сборной на Олимпийских играх 2026. Все 46 украинских спортсменов вовремя аккредитованы и допущены к соревнованиям, проблем с логистикой и травмами нет.