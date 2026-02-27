В Украине стартует приоритетный ямочный ремонт дорог - Свириденко

В Украине сформировали приоритетный перечень дорог для ремонта. В первую очередь речь идет о ямочном ремонте. Часть работ профинансируют по бюджетной программе, а при необходимости - из резервного фонда. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время планетарного заседания Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

По словам Юлии Свириденко, за дороги отвечает вице-премьер Алексей Владимирович Кулеба. Уже определены приоритетные перечни дорог, которые будут ремонтировать в первую очередь.

За дороги у нас отвечает вице-премьер Алексей Владимирович Кулеба. Уже сформированы приоритетные перечни дорог, которые будут ремонтироваться, в первую очередь речь идет о ямочном ремонте. Есть соответствующая бюджетная программа в самом министерстве, и мы предполагаем, что то, чего не будет хватать - мы сможем закрывать за счет резервного фонда и искать дополнительные источники - говорит Юлия Свириденко.

В то же время, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, подчеркнул, что гарантийный ремонт дорог будет проведен, а подрядчиков уже проинформировали о необходимости выполнения этих работ.

Что касается гарантийного ремонта - безусловно, он будет сделан. Все подрядчики уже проинформированы об этом. Более того – они уже с понедельника выходят на эти соответствующие работы - подчеркнул Алексей Кулеба.

Напомним

В сети распространяется информация, что после схода снега украинские дороги покрываются ямами, а в некоторых случаях даже такими, которые могут навредить машине.