26 февраля, 22:38
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
В Украине стартует приоритетный ямочный ремонт дорог - Свириденко

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Финансирование обеспечат бюджетная программа и резервный фонд. Определены приоритетные перечни дорог, которые будут ремонтировать в первую очередь.

В Украине стартует приоритетный ямочный ремонт дорог - Свириденко

В Украине сформировали приоритетный перечень дорог для ремонта. В первую очередь речь идет о ямочном ремонте. Часть работ профинансируют по бюджетной программе, а при необходимости - из резервного фонда. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время планетарного заседания Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

По словам Юлии Свириденко, за дороги отвечает вице-премьер Алексей Владимирович Кулеба. Уже определены приоритетные перечни дорог, которые будут ремонтировать в первую очередь.

За дороги у нас отвечает вице-премьер Алексей Владимирович Кулеба. Уже сформированы приоритетные перечни дорог, которые будут ремонтироваться, в первую очередь речь идет о ямочном ремонте. Есть соответствующая бюджетная программа в самом министерстве, и мы предполагаем, что то, чего не будет хватать - мы сможем закрывать за счет резервного фонда и искать дополнительные источники

 - говорит Юлия Свириденко.

В то же время, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, подчеркнул, что гарантийный ремонт дорог будет проведен, а подрядчиков уже проинформировали о необходимости выполнения этих работ.

Что касается гарантийного ремонта - безусловно, он будет сделан. Все подрядчики уже проинформированы об этом. Более того – они уже с понедельника выходят на эти соответствующие работы

- подчеркнул Алексей Кулеба.

Напомним

В сети распространяется информация, что после схода снега украинские дороги покрываются ямами, а в некоторых случаях даже такими, которые могут навредить машине.

Александра Василенко

